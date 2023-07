Wettbewerbsrecht Vestager muss EU-Spitzenjob für US-Amerikanerin rechtfertigen

Fiona Scott Morton, designierte Chefvolkswirtin der EU-Wettbewerbsbehörde, ist US-Bürgerin und Ex-Beraterin großer Tech-Konzerne. Frankreich protestiert gegen ihre Ernennung.

Fiona Scott Morton

Brüssel So viel Wirbel gab es lange nicht um eine Brüsseler Personalie. Die Ernennung der amerikanischen Wirtschaftsprofessorin Fiona Scott Morton zur Chefvolkswirtin der EU-Wettbewerbsbehörde ist zum Politikum geworden, bevor sie ihren Job überhaupt angetreten hat.

Der Aufstand begann vergangene Woche mit offenbar koordinierten Tweets mehrerer französischer Minister. Unter anderem forderte Außenministerin Catherine Colonna die Kommission auf, die Personalie zu überdenken.

Es folgte ein Brief aus dem Europaparlament, unterzeichnet von den Chefs der vier wichtigsten Fraktionen. Man verstehe nicht, wieso Nicht-EU-Bürger für solch eine „hochrangige und strategische Position“ in Erwägung gezogen würden, schrieben die Abgeordneten an EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Am Dienstag muss Vestager ihre Entscheidung nun im Wirtschaftsausschuss rechtfertigen.

Neben Scott Mortons Staatsbürgerschaft führen die Kritiker mögliche Interessenkonflikte wegen ihrer jahrelangen Nebentätigkeit als Beraterin an.