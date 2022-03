Wettbewerbsregeln EU-Kommission durchsucht Büros von Gasfirmen in Deutschland

Deutsche Firmen im Gassektor rücken in den Fokus der Wettbewerbshüter. Die Kommission untersucht, ob die Unternehmen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen und ihre Marktmacht missbraucht haben.

Im Visier seien Unternehmen, die im Bereich der Versorgung, des Transports oder der Speicherung von Erdgas tätig seien. (Foto: dpa) Gasspeicher

Brüssel Die EU-Kommission hat in Deutschland die Büros von mehreren Unternehmen aus dem Gassektor durchsucht. Die Kommission gehe dem Verdacht nach, dass die Unternehmen gegen Wettbewerbsregeln verstoßen haben und ihre Marktmacht missbraucht haben könnten, teilte die Kommission am Donnerstag mit. Die Durchsuchungen hätten bereits am Dienstag stattgefunden. Im Visier seien Unternehmen, die im Bereich der Versorgung, des Transports oder der Speicherung von Erdgas tätig seien.

Namen nannte die Behörde nicht. Reuters hatte am Mittwoch berichtet, dass die Kommission Büros des russischen Gasriesen Gazprom in Deutschland durchsucht habe.

Mutmaßliche Razzia von EU-Wettbewerbsbehörden bei Gazprom

