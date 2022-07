Wiederaufbaugipfel EU-Investitionsbank schlägt 100-Milliarden-Euro-Fonds für Ukraine vor

Obwohl kein Ende des Kriegs in Sicht ist, treibt der Westen Pläne zum Wiederaufbau voran. Doch bis die Milliarden tatsächlich fließen, dürfte es noch lange dauern.

Die EU-Kommissionspräsidentin spricht mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten (M.) und dem Schweizer Bundespräsidenten über den Wiederaufbau der Ukraine. (Foto: Reuters) Ursula von der Leyen, Denys Schmyhal, Ignazio Cassis

Lugano, Brüssel Es war ein eindringlicher Appell, den Wolodimir Selenski an seine potenziellen Geldgeber richtete: Russland habe in den vier Monaten seit der Invasion 2000 Bildungseinrichtungen zerstört, sagte der ukrainische Präsident. „Sie richten Artillerie auf Kindergärten.“ Hunderte medizinische Einrichtungen seien zerstört worden. „Wie können sie Luftangriffe auf Krankenhäuser und Geburtsstationen befehlen?“, beklagte Selenski. Der Wiederaufbau seines Landes, unterstrich er, werde „kolossale Investitionen“ benötigen.

Selenski hatte sich per Videoschalte am Montag in Lugano zu Wort gemeldet. Dort beraten auf Einladung des Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis Delegationen aus rund 40 Ländern über den Wiederaufbau des von Russlands Angriffskrieg zerstörten Landes. Cassis sicherte Selenski die Unterstützung der Schweiz zu.

Das Land stehe an der Seite der Ukraine. Ziel der Konferenz sei es, „einen Rahmen für den langfristigen Wiederaufbau“ zu schaffen. Die Leitplanken des Wiederaufbaus sollen in den Lugano-Prinzipien vereinbart werden, die am Dienstag formell beschlossen werden sollen.