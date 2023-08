Wirtschaft Biden bezeichnet China wegen Wirtschaftsproblemen als „tickende Zeitbombe“

Chinas wirtschaftliche Probleme nehmen zu, Verbraucherpreise gehen zurück, das Land rutscht in eine Deflation. Das besorgt US-Präsidenten Biden.

China habe laut Biden Probleme. „Das ist nicht gut, denn wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge“, sagte der US-Präsident. (Foto: AP) Joe Biden

Salt Lake City, US-Präsident Joe Biden hat China wegen seiner wirtschaftlichen Herausforderungen als „tickende Zeitbombe“ bezeichnet. „Sie haben einige Probleme. Das ist nicht gut, denn wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge“, sagte Biden bei einer Veranstaltung für Parteispender der Demokraten im Bundesstaat Utah.

Chinas Verbraucherpreise und die Fabrikpreise waren im Juli weiter zurückgegangen. Das Land rutschte damit in eine Deflation. Viele Experten deuteten dies als Anzeichen für eine Abschwächung der chinesischen Konjunktur und ein langsameres Wirtschaftswachstum.

„China ist in Schwierigkeiten“, sagte Biden am Donnerstag. Er wolle China nicht verletzen und wünsche sich eine rationale Beziehung mit dem Land.

US-Präsident Biden hatte am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, mit dem er das US-Finanzministerium ermächtigte, gewisse amerikanische Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken: Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz.

Die chinesische Regierung zeigte sich daraufhin „sehr enttäuscht“ über das Vorgehen der USA. Die Beschränkungen würden „die Interessen chinesischer und amerikanischer Unternehmen und Investoren ernsthaft untergraben“, erklärte die chinesische Botschaft in Washington. China werde die Situation genau beobachten und seine Rechte und Interessen entschlossen verteidigen. Mehr: Investitionskontrollen erhöhen den Druck auf die Supermacht China