Wirtschaftliche Abhängigkeit Das neue Scholz-Dilemma – der Widerstand gegen die China-Strategie wächst

Den Kanzler zieht es mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking. Doch in der EU und der Ampelkoalition gibt es deutliche Kritik an der aktuellen China-Strategie.

Die deutsche Industrie hat enge Verbindungen zur Wirtschaft in China. (Foto: Reuters) VW-Showroom in Chengdu

Berlin, Brüssel Für Chinas Staatschef Xi Jinping könnte es kaum besser laufen: Kurz nach seiner – so gut wie sicheren – Bestätigung für eine dritte Amtszeit wird Olaf Scholz aus Berlin zu Besuch kommen. Im Schlepptau hat der Kanzler nach jetziger Planung bei seiner Chinareise am 4. November eine Wirtschaftsdelegation – so wie in alten Merkel-Zeiten.

Für Scholz dagegen läuft es nicht so rund. Gegen die Chinapolitik des Kanzlers regt sich Widerstand, sowohl in Berlin als auch in Brüssel. Im Bundeswirtschaftsministerium, im Auswärtigen Amt und in der EU befürchtet man, dass Scholz den Kurs seiner Vorgängerin Angela Merkel fortsetzen will. Scholz schenke Chinas aggressiver Außenpolitik, den Drohungen gegen Taiwan und der Abschottung des Landes zu wenig Beachtung, so die Sorge.