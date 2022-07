 Wirtschaftseinbruch: Warum Großbritannien der kranke Mann Europas ist

Das Wachstum stagniert, die Inflation steigt. Großbritannien ist zum wirtschaftlichen Schlusslicht unter den großen Industrienationen geworden. Den Premier bringt das zusätzlich in Bedrängnis.

Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien wird nach der jüngsten Voraussage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im kommenden Jahr zum Stillstand kommen. (Foto: Bloomberg) Union Jacks

London Es war eine Laune des Terminkalenders, dass die Bank of England ausgerechnet an dem Tag vor einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise in Großbritannien warnte, an dem die Regierungskrise in Whitehall am Abend einen neuen Höhepunkt erreichte. „Der globale wirtschaftliche Ausblick hat sich spürbar verschlechtert“, sagte Notenbankchef Andrew Bailey bei der Vorlage des halbjährlichen Berichts zur Finanzstabilität am Dienstag.

Zuvor hatte er bereits prophezeit, dass Großbritannien vom Abschwung der Weltwirtschaft stärker und länger betroffen sein werde als andere führende Industrienationen.

Die britische Wirtschaft erlebt gerade einen der stärksten Konjunktureinbrüche der vergangenen 50 Jahre.

