Wirtschaftskrise Frankreichs Außenministerin pocht auf Wahl und Reformen im Libanon

Die wirtschaftliche Krise im Libanon sei beispiellos. Insbesondere für die notwendige Bewilligung eines IWF-Rettungspakets seien wirtschaftliche Reformen nötig.

Colonna betonte mehrfach den französischen Willen, dem Land und seiner Bevölkerung zur Seite zu stehen. (Foto: AP) Die französische Außenministerin Catherine Colonna und der libanesische Premierminister Najib Mikati

Beirut Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna hat bei einem Besuch im Libanon auf die zügige Wahl eines neuen Präsidenten und weitere Reformen in dem krisengeplagten Land gedrängt. Der Libanon könne sich ein Machtvakuum nicht mehr leisten.

Die führenden Politiker müssten zu ihrer Verantwortung stehen, sagte Colonna am Freitag in Beirut. Der Libanon sei am Ende seiner Kräfte und die Schwere der Wirtschaftskrise beispiellos.

Frankreich ist dem Libanon als frühere Mandatsmacht eng verbunden. Colonna betonte mehrfach den französischen Willen, dem Land und seiner Bevölkerung zur Seite zu stehen. Drei Viertel der libanesischen Bevölkerung leben wegen der schlimmen Wirtschaftskrise mittlerweile in Armut.

Nach der Parlamentswahl im Mai müsse nun schnell ein neuer Staatschef gewählt werden, sagte die Colonna weiter. Dieser müsse mit regionalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um die aktuelle Krise zu überwinden und Stabilität und Wohlfahrt im Libanon zu sichern.

„Der Staat muss funktionieren.“ Die Amtszeit des bisherigen Staatschefs Michel Aoun endet in Kürze und im ersten Anlauf war es Ende September nicht gelungen, einen Nachfolger zu wählen. Die libanesischen Autoritäten seien in der Lage, die nötigen Entscheidungen zu wirtschaftlichen und finanziellen Reformen zu treffen, sagte die Ministerin. Insbesondere gehe es um die Umsetzung von Abmachungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF). Voraussetzung für die Bewilligung eines IWF-Rettungspakets sind Reformen. Mehr: Gigantisches Gasfeld im Meer – so will Israel Europa aus der Energiekrise helfen