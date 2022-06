Wirtschaftskrise Niedergang einer Finanzmetropole – Wie Chinas strenges Regiment Hongkong schwächt

Peking hat nach 25-jähriger Herrschaft die demokratischen Kräfte zerschlagen und die City in der Corona-Zeit isoliert. Jetzt wollen viele europäische Unternehmen die Stadt verlassen.

Die Metropole wurde vor 25 Jahren an China übergeben. (Foto: AP) Die Flaggen Chinas und Hongkongs vor der Skyline der Finanzmetropole

Peking Abgesperrte Straßen, meterhohe Barrikaden, Drohnenpatrouillen – die Vorbereitungen für das große Fest sind so gut wie abgeschlossen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am Freitag in der chinesischen Sonderverwaltungszone erwartet, denn vor genau 25 Jahren hatte Großbritannien seine ehemalige Kronkolonie Hongkong an die Volksrepublik zurückgegeben.

Doch während die Chinesen ihren Zugewinn zelebrieren, ist den europäischen Unternehmen die Feierlaune vergangen. Dabei ist es nicht nur der wirtschaftliche Niedergang, der für Frust sorgt. Auch die zunehmend desolate Menschenrechtssituation macht den Firmen zu schaffen. Am Donnerstag ist es genau zwei Jahre her, dass die chinesische Staatsführung ein weit auslegbares Nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschieden ließ. Es war ein Gesetz, das Peking ein strenges Regiment in der Metropole erlaubte. Zuvor war die Demokratiebewegung brutal niedergeschlagen worden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen