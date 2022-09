Wirtschaftsprognose Frankreich hält trotz Wachstumseinbruch an seinen Haushaltszielen fest

Die französische Regierung rechnet für 2023 nur noch mit einem Wachstum von einem Prozent. Paris erwartet aber keine Rezession – und verspricht eine solide Haushaltspolitik.

Paris rechnet mit weniger Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr. (Foto: REUTERS) Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire

Paris Während Deutschland mit Rezessionssorgen auf das kommende Jahr blickt, rechnet Frankreich auch 2023 mit einem Wirtschaftswachstum. Die Regierung in Paris senkte die Wachstumsprognose am Dienstagabend allerdings von 1,4 auf 1,0 Prozent. Dennoch will das deutlich stärker als die Bundesrepublik verschuldete Land mit der Verschiebung von Steuererleichterungen seine Haushaltsziele erreichen.

Den Schätzungen zufolge wächst die französische Wirtschaft in diesem Jahr noch um immerhin 2,5 Prozent. Finanzminister Bruno Le Maire sagte, man behalte für 2023 eine „positive Wachstumsperspektive“ bei, müsse die Erwartungen in der aktuellen Lage jedoch herunterschrauben.

Konkret nannte er als Gründe „den Fortgang des Konflikts in der Ukraine, die starke Volatilität der Energiepreise und die wirtschaftliche Schwäche unserer zentralen Handelspartner: die USA, Deutschland und China“. In diesen schwierigen Zeiten erweise sich die französische Wirtschaft als vergleichsweise „widerstandsfähig“, sagte Le Maire.

