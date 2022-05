 Yoon Suk Yeol: Wie Südkoreas neuer Präsident Asiens Machtbalance verschieben könnte

Tokio Schon vor seiner Vereidigung am Dienstag hat der konservative Wahlsieger Yoon Suk Yeol als Südkoreas Präsident seine Arbeit aufgenommen. Bereits vor zwei Wochen schickte er eine Delegation zum Nachbarn Japan, um die unter seinem linken Vorgänger Moon Jae In zerrütteten Beziehungen zu reparieren.

Schon der Willkommensgruß von Japans Ministerpräsident Fumio Kishida machte die geopolitische Brisanz von Yoons Initiative deutlich. „Da die auf Regeln basierende internationale Ordnung bedroht ist, ist die strategische Zusammenarbeit zwischen Japan und Südkorea sowie zwischen Japan, den Vereinigten Staaten und Südkorea notwendiger denn je“, sagte Kishida. Und er fügte hinzu: „Wir haben keine Zeit zu verlieren, um die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea zu verbessern.“

Auch bei Südkoreas Alliiertem USA wird der Vorstoß begrüßt, erklärt die Korea-Expertin Kim Du Yeon vom Center for New American Security. „Washington hofft, dass die Regierung Yoon die trilaterale Zusammenarbeit tatsächlich ausbaut.“ Denn eine wirkliche trilaterale Zusammenarbeit würde das Machtgleichgewicht in Ostasien stabilisieren, das sich in den vergangenen Jahren auch wegen Moons Annäherung an Peking zugunsten Chinas und Nordkoreas verschoben habe.

Beide Seiten würden damit der noch jungen US-Strategie nachkommen, nach Europa nun auch in Asien bilaterale Bünde zu einer multilateralen Militärallianz auszubauen. Japan hat seit vorigem Jahr bereits Truppenaustauschabkommen mit Australien und Großbritannien vereinbart, die voriges Jahr mit den USA einen Dreierbund (Aukus) abgeschlossen haben.

Nun fehlt noch die Verbindung zwischen Südkorea und Japan in der Bündniskette, mit der die USA sowie die ostasiatischen Demokratien die Machtbalance in Asien deutlich zu Ungunsten Chinas, Russlands und Nordkoreas verschieben könnten. Immerhin finanzieren Japan und Südkorea laut GlobalFirepower.com die siebt- beziehungsweise achtgrößten Militärhaushalte der Welt.

Schwelende Konflikte um Japans Eroberungsgeschichte

Das Problem: Zwar haben die beiden Länder dank Überzeugungsarbeit der USA 2016 einen Austausch von Geheimdienstinformationen vereinbart. Unter dem linken Präsidenten Moon und Japans rechtem Regierungschef Shinzo Abe heizten beide Seiten jedoch schwelende Konflikte um Japans Eroberungsgeschichte und einen Gebietskonflikt um von Südkorea kontrollierte Felsinseln auf. Damit froren sie das Abkommen und die bilateralen Beziehungen insgesamt ein.

Die Chancen auf eine Annäherung stehen nun mit Yoon besser als mit einem linken Präsidenten in Seoul, aber das Risiko eines Scheiterns ist hoch. Kim Soo, Korea-Expertin vom US-Thinktank Rand Corp., warnt: „Die Beziehungen können sich nicht verbessern, solange beide Seiten nicht das Gewicht der historischen Erinnerung überwinden.“ Andererseits drohten beide Seiten den Kreislauf aus Krise und Aussöhnungsversuchen zu wiederholen, der immer wieder die Verfolgung gemeinsamer Sicherheitsinteressen verhindert habe.

Weder Kishida noch Yoon haben dabei viel politisches Kapital zu verspielen. Kishida muss Rücksicht auf den starken rechten Flügel seiner Partei nehmen, der Japans Eroberungsgeschichte verklären will. Der 61-jährige Koreaner Yoon hingegen gewann die Wahl nur mit einem hauchdünnen Vorsprung.

Zu allem Überfluss wird das Parlament weiterhin von der linken Demokratischen Partei beherrscht. Doch Befürworter einer Annäherung hoffen, dass die wahrgenommene Bedrohung aus China, Russland und Nordkorea die beiden streitenden Nachbarn über den langen Schatten der Geschichte springen lässt.

