Zahlen der Statistikbehörde Chinas Schwäche wird zum Risiko für die Weltkonjunktur

Das Bruttoinlandsprodukt legt im zweiten Quartal zwar um 6,3 Prozent zu – doch nur, weil die Lage im Vorjahreszeitraum besonders schlecht war.

Chinas Wirtschaft erholt sich langsamer von den Folgen der strikten Null-Covid-Politik als erwartet. (Foto: AP) Chinas Wirtschaft leidet unter Long Covid

Peking Chinas Konjunktur kommt nicht auf Touren. Zwar wuchs Chinas Wirtschaft zwischen April und Juni um 6,3 Prozent, wie die offiziellen Zahlen der Statistikbehörde NBS am Montag zeigten. Doch das Plus resultiert in erster Linie aus dem schwachen Vergleichswert im Vorjahr, als das Wachstum infolge des Lockdowns in Shanghai nur 2,5 Prozent betrug. Tatsächlich legte die Wirtschaft im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres nur um 0,8 Prozent zu.

Die enttäuschenden Daten und die zunehmenden Deflationssorgen dürften nun Forderungen nach einem Konjunkturprogramm lauter werden lassen. Bislang waren den Ankündigungen zur Stützung der Wirtschaft nur punktuelle Maßnahmen gefolgt.

Nicht nur in Peking wächst die Sorge vor einer anhaltenden Schwächephase: Die Zahlen beunruhigen zugleich Regierungen und Unternehmen in aller Welt. Ökonomen erwarten, dass die fehlende Dynamik des Landes das globale Wachstum weiter unter Druck setzen wird.