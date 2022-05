Zukunft der Globalisierung Die Welt danach: Wie der Ukrainekrieg Macht und Wohlstand neu verteilt

Der Krieg stoppt die Globalisierung und beschleunigt die Spaltung der Welt in ökonomische Machtblöcke. Eine Studie zeigt, welche weitreichenden Folgen das für Deutschland hat.

Die Welt teilt sich in Folge des Ukraine-Kriegs in neue Blöcke ein. Die Großmächte Russland und China stehen gegen die EU und USA.

(Foto: Stephan Schmitz) Weltkarte

Die Weltwirtschaft ordnet sich neu. Doch die Partner in Europa und den USA sind immer noch weit wichtiger als Russland und China.

Fast 80 Prozent der Deutschen Bruttowertschöpfung und über acht Millionen Arbeitsplätze hängen am Handel mit dem Ausland - vor allem eine Entkopplung von China ist ein großes Risiko, besonders für bestimmte Branchen.

Im Interview erklärt der langjährige Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Klaus Mangold, warum er sich so lange in Putin getäuscht hat.

Noch nie war Indiens Premierminister Narendra Modi international ein so gefragter Gesprächspartner wie in den vergangenen Wochen. Seit Anfang April hat er einen Videogipfel mit US-Präsident Joe Biden abgehalten, den britischen Premier Boris Johnson sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Neu-Delhi empfangen und sich in Europa mit Bundeskanzler Olaf Scholz sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron getroffen. Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow schaute in Modis Residenz in der indischen Hauptstadt vorbei.

