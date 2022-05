Zukunft der Globalisierung Krieg, Inflation und Rezessionsangst – Wie schlimm wird die Krise für die Weltwirtschaft?

Die Weltwirtschaft ist so fragil wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Das sind die sieben größten Risiken – und was jetzt getan werden kann.

Die Rede ist von einem „perfekten Sturm“. So bezeichnet der US-Ökonom Kenneth Rogoff die Gefahr einer gleichzeitigen Rezession in Europa, China und den USA. Ein Sturm durch die Weltwirtschaft

Nach der Corona-Pandemie schwächt nun der Ukrainekrieg die Weltwirtschaft weiter. Manch einer sieht das Ende der Globalisierung unmittelbar bevor stehen, ein anderer bloß eine neuen Phase. Klar ist: Die Weltwirtschaft wird sich neu ordnen.

Nach jahrelanger Schuldenpolitik steigen nun die Zinsen und es fehlt Geld, um in neues Wachstum zu investieren. Das bekommen auch die deutschen Unternehmen zu spüren.

Im Interview erklärt die Ökonomin Mariana Mazzucato, warum der Staat trotz hoher Inflation jetzt mehr Geld ausgeben sollte und wofür.

Schweren Schrittes und erkennbar schweren Herzens tritt der 91-jährige Hedgefonds-Investor und Holocaust-Überlebende George Soros am Dienstagabend beim Weltwirtschaftsforum in Davos ans Rednerpult. Der Mann, der seit Jahren vor der Bedrohung der Demokratie warnt, wird von seinen eigenen düsteren Prognosen eingeholt, ja überholt. „Seit unserem letzten Treffen in Davos hat sich die Welt dramatisch verändert“, sagt Soros.

