Zweiter Wahlgang der Parlamentswahlen Premier Mélenchon? Macron muss um seine Mehrheit im Parlament kämpfen

Paris Emmanuel Macron steht unter Druck und muss an diesem Sonntag die Mehrheit in der Nationalversammlung verteidigen. Im ersten Wahlgang der Parlamentswahlen vor einer Woche lag das Bündnis Ensemble des Präsidenten nur ganz knapp vor dem Linksbündnis NUPES, das von Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon angeführt wird. Dieses erreichte 25,66 Prozent, das Bündnis von Macron 25,75 Prozent. Die Rechtsextreme Marine Le Pen kam mit ihrer Partei Rassemblement National (RN) auf 18,68 Prozent der Stimmen.

Mélenchon würde Macron gern die Mehrheit in der Nationalversammlung streitig machen und hat sich selbst als neuen Premierminister vorgeschlagen. Mélenchon ist EU-kritisch und erklärte häufiger, dass man gegen Verträge in der EU verstoßen könne. Dabei geht es vor allem um Defizitregeln gegen übermäßige Staatsverschuldung. Der linksgerichtete Politiker kritisierte auch schon ein „deutsches Diktat“ in Finanzfragen in der EU.

Für Macron könnte es knapp werden. Allerdings sehen Meinungsforschungsinstitute es als unwahrscheinlich an, dass es Mélenchon und seinen Verbündeten gelingt, die Mehrheit zu erreichen. Doch er könnte Macron die absolute Mehrheit streitig machen. Das könnte diesen bei Gesetzen, die er durchbringen will, in Bedrängnis bringen.

Bei den Präsidentschaftswahlen hatte Macron die EU-feindliche Rechtsextreme Marine Le Pen als Konkurrentin, nun kommt der Angriff von links. Mélenchon ist es gelungen, ein Bündnis mit Sozialisten, Grünen und Kommunisten zu bilden und die vereinte Linke Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (NUPES, Neue ökologische und soziale Arbeiterunion) ist nun die zweitstärkste Kraft im Land. Vier Abgeordneten von NUPES gelang es gleich im ersten Wahlgang sich zu qualifizieren, in Paris und der Banlieue von Seine-Saint-Denis. Einer schaffte es aus Macrons Bündnis.

Gewählt werden die 577 Abgeordneten für die Nationalversammlung in 577 Wahlkreisen. Die Legislaturperiode dauert fünf Jahre. Die Partei, die 289 Sitze erreicht, verfügt über die absolute Mehrheit. Wenn im ersten Durchgang der Wahlen niemand die absolute Mehrheit erreicht, gelangen alle in den zweiten Wahlgang, die mindestens 12,5 Prozent der eingeschriebenen Wähler erreicht haben. Die relative Mehrheit reicht dann für den Sieg aus.

Rassemblement National könnte zulegen

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Odoxa“ für „Le Figaro“ wünschen 70 Prozent der Franzosen nicht, das Macron die absolute Mehrheit bekommt. Allerdings wollen auch nur 32 Prozent Mélenchon als Premierminister sehen. Aufgrund einer hohen Enthaltung von über 53 Prozent, die erwartet wird, könnte Macron nur die relative Mehrheit gelingen. Im ersten Wahlgang hatten sich auch 53 Prozent enthalten. „ Diese Konstellation würde die Regierung dazu zwingen, mit den Abgeordneten verhandeln zu müssen „, erklärte Gaël Sliman, Präsident von Odoxa.

Laut Hochrechnungen der Meinungsforschungsinstitute könnte NUPES auf 179 bis 225 Sitze kommen. Macron und sein Bündnis auf 252 bis 292 gelangen, also im besten Falle knapp die absolute Mehrheit erreichen. Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos errechnete etwas mehr, maximal 305 Sitze.

Sliman von Odoxa sieht Macron als „großen Verlierer“ der Wahl, egal wie das Ergebnis ausfällt. Denn bisher verfügte er über eine komfortable Mehrheit im Parlament, die es ihm möglich machte, seine politische Pläne durchzusetzen. Im Jahr 2017 hatte er mit seinen Verbündeten 359 Sitze erreicht, die linken Parteien waren nur auf rund 70 Sitze gekommen. Innerhalb von wenigen Jahren sind sie zur starken Kraft im Land geworden, weil Macrons Politik von vielen als zu wirtschaftsorientiert und nicht sozial genug empfunden wurde. Auch in Umweltfragen sehen ihn viele nicht als glaubwürdig. Unter den 35jährigen war die Enthaltung beim ersten Wahlgang mit 70 Prozent besonders groß, sollten sie zahlreicher zur Wahl gehen, wird es schwer für Macron, denn viele von ihnen sind Linkswähler.

Es kommt in 271 Wahlbezirken zu Duellen von Macrons Bündnis und NUPES, dabei sind auch Minister in Gefahr, sollten die Linken sie besiegen. Macrons Bündnis und Marine Le Pens RN stehen sich in 107 Wahlkreisen gegenüber. Die Rechtsextreme Marine Le Pen mit ihrem Rassemblement National könnte diesmal auf 25 bis 49 Sitze kommen und würde damit auch kräftig zulegen. Die konservativen Republikaner und ihre Verbündeten werden bei 42 bis 62 Sitzen gesehen.

Abgeordnete dieser Gruppe müsste Macron bei Gesetzesprojekten, die auf Wirtschaftsreformen abzielen, gewinnen. Das könnte dazu führen, dass der Präsident mit seiner Politik noch weiter nach rechts rücken muss. Wie Macron wollen auch die Konservativen das Rentenalter auf 65 Jahre heraufsetzen, die Rentenreform könnte er also durchboxen. Auch in weiteren Punkten gab es Übereinstimmungen im Programm, so bei höheren Freibeträgen im Erbschaftsrecht.

