Alarmstufe Diese Grafik zeigt, wann Deutschland das Gas ausgehen könnte

Die Bundesnetzagentur hat verschiedene Szenarien berechnet, wie viel Gas im Winter fehlen könnte. Das Ergebnis hängt nicht nur von Russland ab.

Der Wirtschaftsminister zeigte, in welchen Szenarien Gas im Winter knapp wird. (Foto: Imago Images) Robert Habeck

Berlin Als wäre es nicht schon genug, die Alarmstufe auszurufen, schockte Robert Habeck am Donnerstag mit einer Grafik. Als er die zweite Stufe des Notfallplans Gas ausrief, reckte er ein Plakat mit sieben Kurven in die Höhe. Es handelte sich um die Ergebnisse von Berechnungen der Bundesnetzagentur.

Die Bundesbehörde hat Szenarien berechnet, wie knapp Gas in Deutschland unter welchen Voraussetzungen in den nächsten Monaten sein wird. Seit einer Woche drosselt Russland seine Lieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 um 60 Prozent. Ändert sich daran nichts oder werden die Lieferungen noch weiter eingeschränkt, gibt es kaum noch Möglichkeiten, dass es in Deutschland im anstehenden Winter genügend Gas für Bürger und Unternehmen gibt.

Den von der Bundesnetzagentur berechneten Szenarien liegen verschiedene Annahmen zugrunde:

