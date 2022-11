Analyse Ungarns Ministerpräsident Orban setzt neue Preisobergrenzen – und stürzt das Land in die Mangelwirtschaft

Bei Benzin und gewissen Lebensmitteln existieren in Ungarn bereits Preisobergrenzen. Jetzt hat Orban auch ein Preislimit für Eier und Kartoffeln verfügt. Doch das kann auch zum Problem werden.

Wien Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat erneut eine Preisobergrenze in dem Land gesetzt – diesmal bei Eiern und Kartoffeln. Die Verbraucherpreise für diese Lebensmittel werden auf dem Stand vom 30. September eingefroren, gab Kanzleramtsminister Gergely Gulyas vor Kurzem bekannt.

In Ungarn ist die Inflation so hoch wie fast nirgendwo sonst in Europa. Im Oktober lag sie bei 21 Prozent. Besonders hoch ist der Preisanstieg bei den Lebensmitteln. Dieser beträgt 40 Prozent, und das trifft ein relatives armes Land wie Ungarn besonders hart. Für einige Lebensmittel wie Zucker, Speiseöl und Hühnerbrust gilt in Ungarn daher bereits seit Februar eine Preisbremse.

Die Gründe für die hohen Preise sind vielfältig. So hat der Krieg in der Ukraine die Energie- und Futterpreise in die Höhe getrieben, und diese Teuerung schlägt auf immer mehr Konsumprodukte durch. In Ungarn herrschte im Sommer aber auch Dürre, was die Futtermittel zusätzlich verteuerte.