Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote sinkt auf 5,3 Prozent – Neueinstellungen gehen zurück

Der deutsche Arbeitsmarkt zeige sich weiter robust, heißt es von der Bundesagentur für Arbeit. Allerdings gehe die Nachfrage nach Arbeit mittlerweile zurück.

Im Oktober gab es in Deutschland gut 2,4 Millionen Arbeitslose. (Foto: dpa) Bundesagentur für Arbeit

Berlin Trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen der Energiekrise ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober weiter gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im vergangenen Monat 2,442 Millionen Arbeitslose, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 43.000 weniger als im September, aber 65.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

„Insgesamt ist der Arbeitsmarkt weiter robust, insbesondere die Beschäftigung wächst weiter“, erklärte BA-Chefin Andrea Nahles. Folgen der wirtschaftlichen Unsicherheiten seien aber sichtbar: „So bereiten sich wieder mehr Unternehmen auf mögliche Kurzarbeit vor und reduzieren ihre Nachfrage nach neuem Personal.“

Unter Herausrechnung der jahreszeitlichen Schwankungen stieg die Arbeitslosenzahl laut BA im Monatsvergleich leicht um 8000.

