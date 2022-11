Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit in Großbritannien überraschend gestiegen

Die Arbeitslosigkeit steigt leicht, bleibt aber auf einem niedrigen Niveau. Fachleute erwarten indes schon bald erste Auswirkungen der Konjunkturflaute.

Die britische Wirtschaft steckt durch Inflation und Wirren um Staatsfinanzen spätestens im Winter in einer Krise, erwarten Experten. (Foto: Reuters) Angestellter vor der Bank of England

London Die Arbeitslosigkeit in Großbritannien ist überraschend gestiegen. Die Erwerbslosenquote stieg im Zeitraum Juli bis September auf 3,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten lediglich damit gerechnet, dass sie auf dem Vorwert von 3,5 Prozent verharren würde. Im September lag die Quote sogar bei 3,8 Prozent. Damit zeigen sich erste Auswirkungen der konjunkturellen Talfahrt im Zuge der Energiekrise und stark steigenden Lebenshaltungskosten, die laut der Bank of England (BoE) in einer langen Rezession münden dürfte.

Noch ist das Niveau der Arbeitslosigkeit auf der Insel jedoch niedrig: Der in den ersten Sommermonaten erreichte Wert von 3,5 Prozent markierte den niedrigsten Stand seit 1974. Die Zahl der Erwerbstätigen sank derweil um 52.000 und somit weit stärker als von Experten erwartet, die nur mit einem Rückgang um 25.000 gerechnet hatten. Die Zahl der offenen Stellen ging im Zeitraum August bis Oktober auf 1,23 Millionen zurück – das niedrigste Niveau seit Ende 2021. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Sommer um 0,2 Prozent geschrumpft. Zugleich stieg die Inflationsrate im Oktober auf 10,7 Prozent. Die britische Notenbank stemmte sich zuletzt mit dem größten Zinsschritt seit Jahrzehnten gegen die ausufernde Inflation und erhöhte den geldpolitischen Schlüsselsatz um 0,75 Punkte auf 3,0 Prozent.

Zugleich schwenkt die neue konservative Regierung unter Premier Rishi Sunak angesichts tiefer Haushaltslöcher auf einen Sparkurs um. Finanzminister Jeremy Hunt will am Donnerstag seine Pläne zur Sanierung der öffentlichen Finanzen vorstellen, die laut Presseberichten ein Paket aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen umfassen, was die drohende Rezession vertiefen dürfte.