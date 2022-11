 Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit steigt saisonbereinigt leicht – Neueinstellungen gehen zurück

Der deutsche Arbeitsmarkt zeige sich weiter robust, heißt es von der Bundesagentur für Arbeit. Allerdings geht die Nachfrage nach Arbeit mittlerweile zurück.

Im Oktober gab es in Deutschland gut 2,4 Millionen Arbeitslose. (Foto: dpa) Bundesagentur für Arbeit

Berlin Der Arbeitsmarkt in Deutschland zeigt sich trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs und der Energiekrise robust. Auch registriert die Bundesagentur für Arbeit (BA) die für die Jahreszeit übliche Herbstbelebung. „In diesem Oktober fällt diese Belebung aber gedämpft aus“, sagte die BA-Vorstandsvorsitzende Andrea Nahles am Mittwoch bei der Präsentation der Arbeitsmarktdaten in Nürnberg.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober auf gut 2,4 Millionen gesunken. Das seien 43.000 weniger als im September, aber 65.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent.

Allerdings fiel der Rückgang gegenüber dem Vormonat etwas schwächer aus als in den Vorjahren. Saisonbereinigt ist die Zahl der Arbeitslosen sogar leicht um 8000 gestiegen.

Dies sei, anders als in den Vormonaten, nicht mehr vor allem auf die Erfassung von Geflüchteten aus der Ukraine zurückzuführen, sagte Nahles. „Unsere Interpretation ist, dass es die Folgen der wirtschaftlichen Abschwächung sind.“

