Arbeitsmarkt Im Juli entstehen 187.000 neue Jobs in USA – weniger als erwartet

Experten hatten einen Zuwachs von rund 200.000 neuen Stellen erwartet. Für Juni haben die Ökonomen den Wert nach unten revidiert.

Die US-Regierung veröffentlichte am Freitag Daten zur Arbeitslosenquote im Juli. (Foto: dpa) US-Arbeitsmarkt

Washington In den USA sind im Juli weniger Stellen geschaffen worden als erwartet. Es kamen 187.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs von 200.000 erwartet. Zudem wurde der Wert für den Jobaufbau im Juni nach unten revidiert – und zwar auf 185.000 von ursprünglich gemeldeten 209.000 Stellen.

Die getrennt ermittelte Arbeitslosenquote sank im Juli auf 3,5 von 3,6 Prozent im Juni. Ein Stellenaufbau in der Größenordnung von 70.000 bis 100.000 Jobs pro Monat gilt als ausreichend, um die wachsende Bevölkerung der USA mit Jobs zu versorgen.

Die Zahl aller Arbeitslosen lag im Juli bei rund 5,8 Millionen, wie das US-Arbeitsministerium weiter mitteilte. Sie hat sich damit im Vergleich zum Vormonat etwas verringert.