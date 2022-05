Außenhandel DIHK: Deutsche Exportindustrie wird 2022 bestenfalls stagnieren

Berlin Die deutsche Exportindustrie wird nach Einschätzung des DIHK in diesem Jahr bestenfalls stagnieren. „Es wird nicht viel mehr geben für die deutsche Exportwirtschaft als hoffentlich eine schwarze Null“, sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Volker Treier, am Donnerstag in Berlin. Anfang des Jahres war der Verband noch von einem Plus von sechs Prozent ausgegangen - deutlich über dem Schnitt der vergangenen Jahre. „Das ist bei weitem nicht mehr drin. Der Aufschwung im internationalen Geschäft wird jäh abgewürgt.“ Die Exportdynamik könne auch preisbereinigt ins Minus rutschen, wenn sich die Lage nicht bald bessere.

Im ersten Corona-Jahr 2020 waren die deutschen Ausfuhren um 9,3 Prozent eingebrochen. 2021 gab es aber eine spürbare Erholung von 9,4 Prozent. Diese Erholung von der Pandemie sollte eigentlich dieses Jahr weitergehen. Treier sagte, es gebe aber zu viele Krisen wie den russischen Einmarsch in die Ukraine und die noch immer strikten Corona-Lockdowns in China. Die Folge: Die Rohstoff- und Energiepreise sind massiv gestiegen und belasten zahlreiche Betriebe, während sich die Lieferkettenprobleme nicht auflösen.

Der DIHK hat im März und April gut 4200 Unternehmen zu ihren Auslandsaktivitäten befragt. 37 Prozent gehen demnach in ihren Regionen von einer Verschlechterung der Konjunktur aus, mehr als doppelt so viel wie noch im Herbst. „Einen ähnlichen Stimmungsknick hatten wir zuletzt im Frühjahr 2020 erlebt, als der erste Corona-Schock die Weltwirtschaft fest im Griff hatte“, so Treier. „Wir müssen uns weltweit auf sichtlich schlechtere Geschäfte einstellen.“

China wegen Null-Covid-Strategie den Rücken kehren?

In China fühlten sich viele Unternehmer und Angestellte wegen der strikten Null-Covid-Strategie regelrecht eingesperrt, vor allem in der für deutsche Firmen wichtigen Region rund um die Wirtschaftsmetropole Shanghai mit dem riesigen Handelshafen, sagte Treier. „Der Frust kann nicht viel höher sein.“ Dies werde öfter als früher mit dem politischen System in Verbindung gebracht. Die Hoffnung sei gering, dass bald wieder mehr Mobilität zugelassen werde, was entscheidend für die Wirtschaft sei. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte diese Woche die Null-Covid-Strategie der Regierung in Peking kritisiert und erklärt, sie sei angesichts der aktuellen Erkenntnisse über das Virus nicht nachhaltig.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Politische Entscheidungen spielen laut DIHK eine immer größere Rolle bei der Standortauswahl, etwa der Umgang mit der Pandemie. 47 Prozent der deutschen Firmen in China überdenken demnach ihre Aktivitäten dort kritisch. Jedes achte Unternehmen erwägt sogar, die Volksrepublik zu verlassen. „Es braucht meistens Jahre, sich hier zu etablieren und bei der Größe des Landes fällt eine Verlagerung umso schwerer. Desto erstaunlicher ist das Umfrageergebnis“, sagte Treier.

Die eigenen Geschäftserwartungen haben sich sehr deutlich eingetrübt, vor allem in der Euro-Zone und China. Die Aussichten in Nord-, Mittel- und Südamerika haben sich dagegen verbessert. Ihre aktuelle Lage bewerteten 48 Prozent der Firmen noch als gut. Das ist nur eine leichte Verschlechterung gegenüber Herbst. „Je näher die Unternehmen am Kriegsgeschehen in der Ukraine angesiedelt sind, desto mittel- beziehungsweise unmittelbarer spüren sie die Auswirkungen des Krieges und der damit verbundenen Sanktionen“, so Treier. Stark steigende Rohstoff- und Energiepreise bezeichneten im Schnitt 66 Prozent der Betriebe als akutes Problem. In Europa sind die Werte dabei deutlich höher als in Nordamerika oder China.

Mehr: IAB: Zahl der offenen Stellen in Deutschland auf neuem Höchsttand