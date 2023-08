Beschäftigung Ifo-Barometer: Nur Dienstleister wollen aktuell noch Personal aufbauen

Der Konjunkturpessimismus der Unternehmen schlägt sich in den Beschäftigungsabsichten nieder. In Industrie, Handel und Baugewerbe stehen die Zeichen eher auf Personalabbau als auf Expansion.

Die Tourismusbranche sucht aktuell viele neue Mitarbeiter. (Foto: dpa) Urlauber am Ostseestrand in Kühlungsborn

Berlin Die Beschäftigung in Deutschland befindet sich weiter auf einem Rekordniveau, doch hat die Dynamik deutlich nachgelassen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer, das auf den Personalplanungen von rund 9000 Unternehmen beruht, ist im August leicht auf 97,0 Punkte gesunken – nach 97,1 Punkten im Juli.

„Einstellungs- und Entlassungspläne gleichen sich im Moment aus“, sagt Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. „Aufgrund der wirtschaftlichen Schwächephase halten sich viele Unternehmen mit Neueinstellungen zurück.“ Das Beschäftigungsbarometer wird monatlich exklusiv für das Handelsblatt berechnet.

Die aktuellen Konjunktursorgen zeigt auch das Ifo-Geschäftsklima, das die Stimmungslage in den deutschen Chefetagen widerspiegelt. Es ist im August den vierten Monat in Folge gefallen. Die Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als so schlecht wie seit August 2020 nicht mehr. Und mit Blick auf die Zukunft sind sie noch pessimistischer geworden als einen Monat zuvor.