Bestellungen Auftragsstau bei der deutschen Industrie wird immer länger

Die Industriebetriebe in Deutschland verzeichneten im August einen Höchststand an offenen Aufträgen. Hintergrund sind unter anderem die hohen Kosten für Energie.

Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete erneut einen Höchststand an Aufträgen. (Foto: dpa) Autozulieferer

Berlin Die Auftragsbücher der deutschen Industrie sind ungeachtet der sich abzeichnenden Rezession so dick wie noch nie. Der Bestand an Bestellungen sei im August um 0,3 Prozent zum Vormonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es einen Zuwachs von 11,1 Prozent. „Das verarbeitende Gewerbe verzeichnete damit seit Februar 2022 jeden Monat einen neuen Höchststand an offenen Aufträgen“, wie das Bundesamt zu der seit 2015 geführten Statistik erklärte.

Auch ein Grund für den immer länger werdenden Auftragsstau wird genannt: „Neben hohen Energiekosten für die Industriebetriebe führt die anhaltende Knappheit an Vorprodukten nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge“.