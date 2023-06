Bildung DIHK: Weiterbildung im Beruf lohnt sich

Berlin Eine Weiterbildung etwa zum Meister oder zum Betriebswirt zahlt sich einer neuen Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zufolge aus – sowohl für die Beschäftigten als auch die Betriebe.

Rund 60 Prozent der Absolventinnen und Absolventen verdienten nach einer entsprechenden Fortbildung mehr Geld als vorher, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage unter 20.000 Befragten hervorgeht. 57 Prozent haben nach der Weiterbildung einen größeren Verantwortungsbereich im Job.

Aufbauende Qualifikationen bringen auch für die Betriebe viele Vorteile, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

„Sie können aus der eigenen Belegschaft auf Top-Niveau weitergebildete Fach- und Führungskräfte entwickeln, die mehr Verantwortung übernehmen können und wollen“, sagte Dercks. Die Höhere Berufsbildung sei deshalb „eine Art Geheimtipp“ sowohl für karrierebewusste Mitarbeiter als auch für unternehmerische Strategien gegen den Fachkräftemangel.

Inzwischen verfügten mehr als 2,5 Millionen Erwerbstätige in Deutschland über einen Abschluss der Höheren Berufsbildung. Allein im IHK-Bereich würden jährlich rund 60.000 Prüfungen abgenommen. „Es können gerne noch mal mehr werden“, sagte Dercks.

Fachkräftemangel belastet Unternehmen in Deutschland

„Ob Industriemeister Metall, Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung oder Betriebswirt – Absolventen der Höheren Berufsbildung werden von den Unternehmen händeringend gesucht“, sagte er. Mit einer Arbeitslosenquote von 1,2 Prozent sei der Arbeitsmarkt in dieser Gruppe „komplett leergefegt“. Besonders in den Bereichen der Industrie und des Kaufmännischen streben junge Menschen weitere Qualifizierungen an.

In Zeiten eines hohen Fachkräftemangels in Deutschland werden gut ausgebildete Menschen dringend gesucht. Der Grundbaustein für die meisten Weiterbildungen: eine Berufsausbildung. Junge Menschen mit einem Abitur entscheiden sich jedoch immer noch häufig für ein Studium. Verbände und die Regierung versuchen, mit Projekten Nachwuchstalente für eine Ausbildung zu begeistern.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) sieht eine gute Berufsausbildung als Chance für eine Karriere. Mit der Initiative „Sommer der Berufsausbildung“ wirbt der Verband zusammen mit dem Bundesbildungsministerium für das Handwerk.

Bei der Auftaktveranstaltung am Mittwoch in Berlin war die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) zu Gast. Der Fachkräftemangel sei einer der größten Herausforderungen Deutschlands, erklärte die Ministerin. „Unser Land braucht jede und jeden.“

Eine frühe Berufsorientierung an Schulen sei besonders wichtig, um Schülern alle Möglichkeiten aufzeigen zu können, sagte Strack-Watzinger. In Gymnasien sollte es nicht nur die akademische Perspektive geben, sondern auch für Berufsausbildungen geworben werden.

Auch in Bezug auf höhere Berufsbildung sollten frühzeitig ein Bewusstsein in Schulen geschaffen werden, findet DIHK-Hauptgeschäftsführer Dercks. Um Weiterbildungen attraktiver zu gestalten, sei auch eine Verbesserung der finanziellen Förderung wichtig.

Die Zufriedenheit mit einem Abschluss der Höheren Berufsbildung ist der Studie zufolge sehr hoch: Rund 90 Prozent der Absolventinnen und Absolventen würden sich erneut für den gleichen Fortbildungsabschluss entscheiden. Mehr als die Hälfte plant demnach weitere Qualifizierungen.

