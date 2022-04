BIP Wirtschaft in Euro-Zone bleibt zu Jahresbeginn auf leichtem Wachstumskurs

Die Wirtschaft im Euroraum konnte trotz diverser Krisen im ersten Quartal ein leichtes Wachstum verzeichnen. Dies gilt aber nicht für alle Länder.

Die spanische Wirtschaft legte zwischen Januar und März dieses Jahres nur schwach zu. (Foto: Reuters) Seat-Werk in Spanien

Brüssel, Berlin, Madrid, Paris, Rom Trotz Ukrainekrieg und Lieferengpässen hat sich die Wirtschaft der Eurozone zu Jahresbeginn in der Wachstumszone gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Januar und März zum Vorquartal um 0,2 Prozent zu, wie das Europäische Statistikamt Eurostat am Freitag auf Basis einer vorläufigen Schätzung mitteilte. Experten hatten sogar ein Plus von 0,3 Prozent erwartet, nachdem die Wirtschaft bereits Ende 2021 im selben Tempo gewachsen war.

Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern im Euroraum. Die deutsche Wirtschaft wuchs trotz der Corona-Krise zum Jahresstart leicht. Das Bruttoinlandsprodukt stieg zwischen Januar und März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 0,1 Prozent Wachstum gerechnet. Die Wirtschaft verhinderte damit das Abrutschen in eine Rezession. Denn Ende 2021 war das BIP noch um 0,3 Prozent gefallen.

Für das laufende Jahr rechnen die meisten Experten zwar mit einem Wirtschaftswachstum. Aber die Unsicherheit wegen der Folgen durch den Ukrainekrieg und die Sanktionen des Westens gegen Russlands ist enorm groß. Die hohe Inflation wegen steigender Preise für Energie und Rohstoffe belastet Firmen und Verbraucher. Die Bundesregierung rechnet für 2022 nur noch mit 2,2 Prozent Wachstum. Sollten Gaslieferungen aus Russland aber plötzlich abreißen, sei eine Rezession nicht mehr zu vermeiden, warnte Wirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Spaniens Wirtschaft verlangsamte ihr Wachstumstempo zu Jahresbeginn drastisch. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Januar bis März nur noch um 0,3 Prozent zu, wie das nationale Statistikamt bekanntgab. Von Reuters befragte Experten hatten einen Zuwachs von 0,5 Prozent erwartet. Ende 2021 war noch ein Plus beim BIP von 2,2 Prozent herausgesprungen. Die hohe Inflation im Land dämpft den privaten Konsum. Zudem lastete ein Streik der Lkw-Fahrer im März auf der Wirtschaft. Die Teuerungsrate lag zuletzt bei 8,4 Prozent, nachdem im März mit 9,8 Prozent fast ein 40-Jahreshoch erreicht worden war. Angesichts der negativen Auswirkungen der rasant steigenden Preise auf die Konjunktur ist das von der Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez angestrebte Wachstumsziel für 2022 von sieben Prozent wohl Makulatur. Frankreichs Wirtschaft stagnierte Spaniens Wirtschaft war im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie in den letzten 20 Jahren nicht. Das Bruttoinlandsprodukt legte um mehr als fünf Prozent zu. Wegen der Corona-Krise und harter Lockdowns war das BIP 2020 jedoch mit 10,8 Prozent im Rekordtempo eingebrochen. Die Wirtschaft in Frankreich tritt derweil überraschend nur auf der Stelle. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Januar bis März stagnierte auch wegen der Kaufzurückhaltung der Konsumenten im Vergleich zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt Insee mitteilte. Von Reuters befragte Experten hingegen hatten mit 0,3 Prozent Wachstum gerechnet. Der traditionelle Wachstumstreiber – der private Konsum – schwächelte allerdings. Denn wegen der hohen Energiepreise sanken die Ausgaben der Verbraucher um 1,3 Prozent. Die französische Wirtschaft kam damit in diesem Jahr weitgehend ähnlich mau aus den Startlöchern wie die deutsche. Das Bruttoinlandsprodukt erhöhte sich im Zeitraum Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal in Deutschland um 0,2 Prozent. Ende 2021 hat das BIP in Frankreich um revidiert 0,8 Prozent zugelegt, während es hierzulande um 0,3 Prozent schrumpfte. Der kürzlich wiedergewählte Präsident Emmanuel Macron hat das Land in seiner ersten Amtszeit zu einem Magneten für Direktinvestitionen gemacht und stellte im Wahlkampf die Erfolge im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit heraus. Prognose für Italien bestätigte sich Im vorigen Jahr wurde beim BIP ein Plus von rund sieben Prozent erreicht – das stärkste Wachstum seit 1969. Allerdings war die Wirtschaft im Corona-Rezessionsjahr 2020 auch um etwa acht Prozent eingebrochen. Die italienische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2022 verglichen mit den drei Monaten zuvor sogar um 0,2 Prozent geschrumpft. Das teilte das Statistikamt Istat mit. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone schnitt damit genau wie von Experten erwartet ab, aber deutlich schlechter als Deutschland und Frankreich. Erstmals seit dem vierten Quartal 2020 ist die italienische Wirtschaft damit wieder geschrumpft. Als Gründe gelten Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie sowie die hohen Rohstoffpreise, eine Folge des Krieges in der Ukraine. >>Lesen Sie hier: Inflation und Rohstoffmangel: Wie der Krieg Italiens Wachstum bremst Gegenüber dem wegen der Corona-Krise sehr schwachen Vorjahreszeitraum ergab sich ein Plus von 5,8 Prozent. Experten beurteilen die Aussichten wegen des Krieges eher düster. Das Konsumklima hat sich bereits eingetrübt. Ministerpräsident Mario Draghi hatte zuletzt die Wachstumsprognose der Regierung für dieses Jahr von 4,7 auf 3,1 Prozent gesenkt. Das gilt aber immer noch als vergleichsweise optimistische Annahme. Eigentlich sollte die Wirtschaft des Landes dieses Jahr das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen. Das ist nun aber einigen Experten zufolge in Gefahr, eine Rezession könnte sogar drohen, also zwei Quartale in Folge mit schrumpfender Wirtschaftsleistung.

