Bruttoinlandsprodukt Deutsche Wirtschaft ist trotz Ukraine-Krieg überraschend leicht gewachsen

Berlin, Düsseldorf Trotz der Folgen des Ukraine-Krieges ist die deutsche Wirtschaft im Frühjahr überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag bekanntgab. In einer ersten Schätzung war die Wiesbadener Behörde noch von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung ausgegangen.

Georg Thiel, Präsident des Statistisches Bundesamt, sagte: „Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat sich die deutsche Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 behauptet.“ Verglichen mit dem vierten Quartal 2019, dem Quartal vor Beginn der Corona-Pandemie, zeigt sich, dass das BIP in Deutschland im Frühjahr erstmals wieder das Vorkrisenniveau erreichte.

Gestützt wurde die Wirtschaft dem Statistikamt zufolge im Frühjahr von den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Auch der Handel mit dem Ausland nahm insgesamt zu. Obwohl im zweiten Quartal unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine deutlich weniger Waren nach Russland exportiert wurden als zu Beginn des Jahres, meldeten die Unternehmen insgesamt stabile Exporte.

Trotz der weltweit gestörten Lieferketten wurden 0,3 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als im ersten Quartal. Die Importe legten im Vorquartalsvergleich mit 1,6 Prozent aber stärker zu.

Die Bundesbank erwartet, dass die Wirtschaftsleistung im Sommer „in etwa auf der Stelle treten“ wird und es im Winterhalbjahr im Zuge der Gaskrise zu einer Rezession kommen könnte. Der seit sechs Monaten andauernde russische Krieg gegen die Ukraine wird die deutsche Wirtschaft zudem noch Jahre belasten, wie Ökonom Marcel Fratzscher jüngst der Nachrichtenagentur Reuters sagte.

Deutsches Staatsdefizit verringert sich im ersten Halbjahr deutlich

Indes hat sich die Kassenlage des deutschen Staates im ersten Halbjahr 2022 deutlich verbessert. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung bei 0,7 Prozent. Das teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Berechnungen mit. Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung gaben bis Ende Juni zusammen 13,0 Milliarden Euro mehr aus als sie einnahmen.

Hamburger Hafen

Im ersten Halbjahr 2021 hatte der Fehlbetrag noch 75,6 Milliarden Euro betragen, was einer Defizitquote von 4,3 Prozent entsprach. Während der Bund ein Minus von 42,8 Milliarden Euro meldete, schrieben sowohl die Länder (plus 16,6 Milliarden Euro) als auch die Gemeinden (plus 5,7 Milliarden Euro) und die Sozialversicherungen (plus 7,4 Milliarden Euro) diesmal schwarze Zahlen.

Die Steuereinnahmen legten im ersten Halbjahr um 11,6 Prozent zu und übertrafen damit das Niveau vor der Coronakrise im 1. Halbjahr 2019. „Einen großen Anteil daran hatten die Unternehmenssteuern“, so die Statistiker. So verzeichneten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (plus 27,7 Prozent), der veranlagten Einkommenssteuer (plus 24,8 Prozent) und Körperschaftssteuer (plus 19,4 Prozent) Zuwächse.

Zudem stiegen auch unter dem Einfluss der Inflation die Einnahmen aus der Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer (plus 15,5 Prozent). Zugleich legten die Ausgaben nur leicht zu, da die Subventionen um 50,1 Prozent sanken. „Grund hierfür war insbesondere das Auslaufen verschiedener Corona-Maßnahmen“, hieß es.

Die Bundesbank rechnet im Gesamtjahr mit einem Defizit, das aber geringer ausfallen sollte als 2021 mit 3,7 Prozent. „Grund sind die abklingenden fiskalischen Lasten durch die Coronakrise“, heißt es im aktuellen Monatsbericht der deutschen Notenbank. Dies habe sich im ersten Halbjahr in stark steigenden Steuereinnahmen und sinkenden Pandemieausgaben niedergeschlagen. „Neue Lasten durch den Ukrainekrieg und Maßnahmen zum Ausgleich hoher Preise werden diese Erholung nach derzeitigem Stand nicht aufwiegen“, erklärte die Bundesbank.

