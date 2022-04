Bundesratsinitiative Bekämpfung von Mietwucher: Justizminister Buschmann will nicht mitmachen

Der Bundesrat will Bußgelder für Mietwucher verdoppeln und die Bestimmungen vereinfachen. Doch so einfach ist das nicht, meint Bundesjustizminister Buschmann.

Ginge es allein nach dem Willen des Bundesrats, würde Mietwucher künftig härter bestraft. Doch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hegt Bedenken. Dafür muss er sich nun harsche Kritik aus den Ländern anhören.

„Durch das Gesetz hätten diejenigen Vermieter, die aus der derzeit häufig schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt zum Nachteil der Mieter Profit schlagen, besser in ihre Schranken gewiesen werden können“, sagte der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) dem Handelsblatt. Eine Erhöhung des Bußgeldes hätte zudem eine „deutlich abschreckende Wirkung“.

Biesenbach appellierte an die Bundesregierung, „diese für mich nicht nachvollziehbare Entscheidung noch einmal zu überdenken“.

Der Bundesrat hatte im Februar einem Gesetzentwurf auf Antrag von Bayern und Brandenburg mehrheitlich zugestimmt. Demnach sollte der Bußgeldrahmen für unangemessen hohe Mietforderungen auf 100.000 Euro verdoppelt werden. Das geltende Bußgeld von 50.000 Euro sei angesichts des anhaltend knappen Wohnungsmarktes nicht mehr zeitgemäß.

Für Mieter sollte es außerdem leichter werden, Mietwucher zu belegen. Künftig würde es ausreichen, dass die vereinbarte Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um 20 Prozent übersteigt und das Angebot an günstigerem Wohnraum gering ist.

Bislang müssen Mieter nachweisen, dass sie sich vergeblich um eine günstigere Wohnung bemüht haben und der Vermieter diese Zwangslage ausgenutzt hat. Dieses Ausnutzen lasse sich in der Praxis kaum nachweisen, weshalb die Vorschrift zum Mietwucher „faktisch weitgehend leerläuft“, wie es in der Entwurfsbegründung heißt.

Bundesjustizminister Buschmann hatte indes in einer Kabinettsvorlage eine Ablehnung der Initiative empfohlen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. In einer von der Bundesregierung in der Kabinettssitzung vom 30. März beschlossenen Stellungnahme, die dem Handelsblatt vorliegt, heißt es, der Gesetzentwurf des Bundesrats werfe Fragen mit Blick auf den Schuldgrundsatz auf.

Die Bundesregierung habe „Bedenken, dass nach Entfallen des subjektiven Tatbestandsmerkmals der Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen“ der entsprechende Paragraf des Wirtschaftsstrafgesetzes von 1954 „kein in besonderer Weise vorwerfbares Unrecht mehr aufweisen würde, das eine Sanktionierung als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße rechtfertigt“. Im Klartext: Eine Strafe geht nur, wenn ein Schuldvorwurf formuliert werden kann.

Weiter heißt es: Die Bezahlbarkeit von Wohnraum und die Bildung angemessener Mieten am Wohnungsmarkt seien der Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung sei noch nicht abgeschlossen.

Bundesjustizministerium: Vertreten die Haltung der gesamten Bundesregierung

NRW-Justizminister Biesenbach teilte mit, er „bedauere sehr“, dass Buschmann „wegen angeblicher Bedenken“ den vom Bundesrat vorgelegten Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung von Mietwucher ablehne. Insbesondere wäre es künftig deutlich einfacher gewesen, gegen Vermieter im Fall eines Mietwuchers eine Geldbuße zu verhängen. Nordrhein-Westfalen sei deshalb mit guten Gründen als Mitantragsteller im Bundesrat aufgetreten.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sagte der „Bild“, Mietwucher müsse stärker bekämpft werden. Viele Vermieter handelten verantwortungsvoll, schwarze Schafe unter ihnen verdienten aber keinen Schutz. Für die Blockade der Bundesregierung habe er kein Verständnis. „Offensichtlich nimmt Bundesjustizminister Marco Buschmann die Sorgen von Mieterinnen und Mietern nicht ernst“, sagte Eisenreich.

Das Bundesjustizministerium teilte am Montag auf Anfrage mit, es handele sich um die abgestimmt Haltung der gesamten Bundesregierung. Schon 2019 hatte der Bundesrat einen inhaltsgleichen Entwurf in den Deutschen Bundestag eingebracht. Dieser war dort allerdings nicht abschließend beraten worden. Mit Ende der 19. Legislaturperiode unterfiel er der so genannten Diskontinuität, musste nun also noch einmal eingebracht werden.

