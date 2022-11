China Chinas früherer Staats- und Parteichef Jiang Zemin ist tot

Peking Der frühere Staats- und Parteichef Chinas Jiang Zemin ist nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens im Alter von 96 Jahren gestorben. Jiang war von 1993 bis 2003 Präsident der Volksrepublik und außerdem Vorsitzender des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei.

Er führte das Land nach der Niederschlagung pro-demokratischer Proteste auf dem Tiananmen-Platz in Peking aus der Isolation und unterstützte wirtschaftliche Reformen, die zu einem rasanten Wachstum führten.

Gleichzeitig unterdrückte seine Regierung jeden Dissens im Land. Menschenrechts- und Demokratieaktivisten landeten im Gefängnis, die spirituelle Bewegung Falun Gong, die als Bedrohung des Machtmonopols der Kommunistischen Partei betrachtet wurde, wurde verboten.

Jiang gab seinen letzten offiziellen Titel 2004 ab, blieb aber hinter den Kulissen eine treibende Kraft in den Auseinandersetzungen, die zum Aufstieg des derzeitigen Präsidenten Xi Jinping führten, der 2012 die Macht übernahm. Xi hielt an Jiangs Mischung aus wirtschaftlicher Liberalisierung und strenger politischer Kontrolle fest.

Der frühere chinesische Staats- und Parteichef Chinas, Jiang Zemin, ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 96 Jahren gestorben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Er sei an Leukämie erkrankt gewesen und in Shanghai infolge multiplen Organversagens verstorben.

