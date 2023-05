Die deutsche Wirtschaft konnte der Rezession knapp ausweichen – bislang. Neue Daten zeichnen wieder ein düstereres Bild. Doch es gibt auch Hoffnung.

„Die Schwäche der Produktion in Deutschland geht zumindest teilweise mit einer Schwäche im Außenhandel einher“, sagt RWI-Konjunkturforscher Torsten Schmidt. (Foto: dpa) Schriftzug „Made in Germany“

Berlin Das gefürchtete R-Wort, es ist zurück. Deutschland könnte doch noch in eine Rezession rutschen. Dabei schien es zuletzt, dass die deutsche Wirtschaft langsam wieder im Aufwind ist. Von einer technischen Rezession wird bei zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung gesprochen. Im vierten Quartal 2022 gab es ein Minus von 0,5 Prozent für die deutsche Wirtschaft. Damals schien eine Rezession noch unausweichlich.

Doch ganz so schlimm kam es nicht, insbesondere dank der sinkenden Energiepreise. Die Schätzung des Statistischen Bundesamts für das erste Quartal 2023 liegt bislang bei einer Stagnation, die deutsche Wirtschaft wäre also haarscharf an der Rezession vorbeigeschrammt.

Doch es wird immer wahrscheinlicher, dass die Wiesbadener Statistiker die Zahl revidieren und vor den Wert für das erste Quartal doch noch ein Minuszeichen setzen werden. Gleich vier Datenauswertungen für den März, die die Behörde in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat, machen das zu einem wahrscheinlichen Szenario:

Industrieproduktion bricht ein

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen