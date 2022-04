Digitalisierung in Schulen Hemmnis Bürokratie: Was Schulen daran hindert, digitaler zu werden

Bei der Digitalisierung kommen die Schulen kaum voran. Aber was hat die Schulbürokratie damit zu tun? Eine Studie zeigt, was sich ändern müsste.

Als die Schulen geschlossen waren, lernten viele Schülerinnen und Schüler zu Hause, hatten dabei aber massive Probleme. (Foto: imago images/Jochen Tack) Homeschooling während des Lockdowns im Januar 2021

Berlin Deutschland ist wegen der Corona-Pandemie deutlich digitaler geworden. Doch während geflüchtete Kinder aus der Ukraine von hier aus am Online-Unterricht in ihrem Heimatland teilnehmen können, steht die Digitalisierung der deutschen Schulen in vielen Fällen noch aus.

Das legt auch eine neue Studie nahe, die vom mmb Institut im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit erstellt wurde und dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Darin heißt es: „Es fehlt unter anderem an der Netzinfrastruktur, an einer geeigneten Geräteausstattung, an IT-Unterstützung und fachkundigem Lehrpersonal.“ Vor allem erweise sich die „Schulbürokratie“ als Hemmnis, mit ihren „langwierigen, strategisch unverbundenen und im Alltag schlecht abgestimmten, einander gegenseitig blockierenden organisatorischen“ Prozessen.

Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung, meint: „Die mangelnde Digitalisierung der Schulen hat sich in der Corona-Pandemie bitter gerächt.“ Trotz mancher Fortschritte in den letzten zwei Jahren sei das Problem nicht gelöst.

