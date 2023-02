Wirtschaftsminister Habeck will Schlüsselindustrien stärker fördern. Eine Studie zeigt, welche Branchen für den Standort Deutschland besonders wertvoll sind und welche nicht.

Kann und sollte sich die Papierindustrie in Deutschland halten? (Foto: dpa) Papierfabrik in Hamburg

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat jüngst erklärt, wie er sich staatliche Unterstützungsmaßnahmen für bestimmte Wirtschaftsbranchen vorstellt und welche er sogar als Schlüsselindustrien betrachtet: Dazu zählen vor allem Windräder, Photovoltaik und Stromnetzkomponenten.

Mit staatlichen Zuschüssen zu Investitions- und Betriebskosten sowie Steuererleichterungen will der Minister diese Industrien in Deutschland erhalten oder sogar aus dem Ausland zurückholen. Darüber hinaus arbeitet sein Haus an einem Industriepapier, das weitere Branchen neben den erneuerbaren Energien einbeziehen soll, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

>> Lesen Sie hier: Habecks Berater fordern Strategiewechsel bei Industrie-Umbau

Die Auswahl ist von entscheidender Bedeutung für den Standort Deutschland. Denn eine aktuelle Studie zeigt, dass die Abwanderung bestimmter Industriezweige zu starken Verwerfungen in der deutschen Wirtschaft führen kann. Für etliche Branchen gilt dieser Befund nicht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen