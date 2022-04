Energiepreise Studie: Allein erster Ölpreis-Anstieg treibt Inflation mindestens zwei Jahre

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine sind die Spritpreise enorm angestiegen.

Berlin Die angespannte Lage durch den Ukrainekrieg lässt die Ölpreise steigen. Im März legte der Erdölpreis um etwa 20 Prozent zu. Dieser Preissprung im März wird die Verbraucherpreise über mehr als zwei Jahre um 1,5 Prozent höher ausfallen lassen – selbst wenn der Ölpreis jetzt rasch wieder fiele. Das zeigt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die dem Handelsblatt vorliegt.

Für ihre Berechnungen haben die Forscher Malte Rieth und Lukas Menkhoff ein Modell genutzt, das auf den Wechselwirkungen zwischen Ölpreis und Inflation in den vergangenen 30 Jahren basiert. Vor allem Vorsorgekäufe aus Angst vor noch höheren Preisen oder ausbleibenden Lieferungen sind demnach derzeit Inflationstreiber.

Die Erzeugerpreise fallen durch den Ölpreisschock im März innerhalb eines halben Jahres um sechs Prozent höher aus. Der Ölpreisanstieg wird damit die ohnehin beispiellose Rally bei den Erzeugerpreisen noch verstärken.

Die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, stiegen zum Vorjahresmonat um 31,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Das ist die höchste Rate seit der Euro-Einführung vor mehr als zwei Jahrzehnten. Besonders deutlich verteuerte sich Energie, die 87,2 Prozent mehr kostete als ein Jahr zuvor.

Laut DIW-Studie werden die Erzeugerpreise nach einem halben Jahr wieder beginnen abzuflachen. Anders die Verbraucherpreise: Sie sind nicht so stark, dafür deutlich länger betroffen. Der Grund: Öl steht am Anfang vieler Wertschöpfungsketten. Es dauert in einigen Fällen, bis der Preisschock bei den Verbrauchern ankommt.

Dafür bekommen die Konsumenten ihn in der Breite zu spüren, neben höheren Spritpreisen auch in weitergereichten Kosten bei vielen anderen Waren, für die Öl in der Produktion benötigt wird.

Hinzu kommt: Die Studie zeigt nur die direkte Folge durch den Ölpreisanstieg. Daraus können sich weitere inflationstreibende Effekte ableiten. DIW-Forscher Rieth nennt eine Lohn-Preis-Spirale als Beispiel.

EZB kann Energiepreise beeinflussen

Aus den Erfahrungswerten der vergangenen 30 Jahre leitet die Studie ab, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf die Inflation theoretisch mit einer Erhöhung des Leitzinses reagieren würde. Würde sie so handeln wie die Notenbanken bei vergangenen Ölpreisschocks, würde sie den Leitzins von null innerhalb eines Jahres auf ein Prozent anheben.

Im Gegensatz zur US-Notenbank Fed oder der Bank of England hält sich die EZB diese Entscheidung noch immer offen. Gegner von Zinserhöhungen begründen das damit, dass die EZB die inflationstreibenden Preise für Energie mit ihren Entscheidungen gar nicht beeinflussen könne.

Eine weitere DIW-Studie kommt zu einem anderen Schluss. Eine Zinserhöhung könnte demnach die deutschen Energiepreise um bis zu vier Prozent senken. Mit einer Zinssteigerung würde die Aufwertung des Euros einhergehen, die in Dollar gehandelte Ölproduktpreise verringern würde. Allerdings würde eine solche Maßnahme auch eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge haben.

Die Studie von Alexander Kriwoluzky, Gökhan Ider und Frederik Kurcz kommt zu dem Ergebnis, dass eine Zinserhöhung der einjährigen deutschen Bundesanleihe um 0,25 Prozentpunkte, etwa als Folge einer Zinsentscheidung durch die EZB, die Verbraucherpreise in Deutschland noch im gleichen Monat um 0,2 Prozent reduzieren würde.

Inflationswirkung durch Ölembargo fraglich

Die Berechnungen könnten eine ganz neue Relevanz erhalten, sollte die EU sich für einen Lieferstopp für russisches Öl entscheiden. Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte am Mittwoch an, dass ihre Behörde Sanktionen gegen russische Öleinfuhren vorbereite. Bisher deckt Europa ein Viertel seines Bedarfs aus Russland.

Einige Beobachter halten deutliche Preisanstiege für Öl in der Folge für wahrscheinlich. Laut DIW-Forscher Rieth ist das aber unklar. „Es ist denkbar, dass sich der Effekt in Grenzen hält, weil die anderen Öllieferanten ohne Russland immer noch in Konkurrenz stehen würden“, sagt er.

Gleichzeitig vermutet er nur einen begrenzten Einfluss eines Embargos auf Russland. „Die Ölpreise werden sich weiter am Weltmarkt bilden. Wenn Russland andere Abnehmer findet, hätte es wohl kaum Schaden durch ein Embargo“, erklärt Rieth, der auch Wirtschaftsprofessor an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ist. Andererseits mache ein Embargo unabhängiger von Russland und schaffe Spielraum in anderen Bereichen, um auf den Krieg zu reagieren.

Unklar ist aber, ob Russland so leicht andere Abnehmer findet. „Die russischen Ölfelder im Westen des Landes sind nur unzureichend mit den Märkten im Osten verbunden“, sagt Simone Tagliapietra von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Die Russen müssten daher Tankschiffe auftreiben, „das könnte schwierig werden“.

