EU-Konjunkturprognose Deutschland liegt beim Wachstum in Europa zurück

Vom Wachstumstreiber zum Problemfall: Die deutsche Konjunkturkrise belastet die EU. Die Kommission macht dafür Reallohnverluste verantwortlich. Besserung ist kaum in Sicht.

Die gedämpfte Auslandsnachfrage lastet auf der deutschen Wirtschaft. (Foto: dpa) Hafen in Hamburg

Brüssel Die Konjunktur in Europa schwächt sich weiter ab, Deutschland rutscht sogar in die Rezession. Das geht aus der neuen Wachstumsprognose der EU-Kommission hervor. Demnach schrumpft die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,4 Prozent und wird sich im kommenden Jahr mit 1,1 Prozent Wachstum nur schleppend erholen.

Europaweit rechnet die EU 2023 mit einem geringfügigen Konjunkturplus von 0,8 Prozent. Im Frühjahr hatte sie noch ein Prozent Wachstum vorhergesagt. Auch im kommenden Jahr soll es mit 1,4 Prozent für die gesamte EU langsamer vorangehen als bisher erwartet. Dafür ist vor allem die Entwicklung in Deutschland verantwortlich.

Die abnehmende wirtschaftliche Dynamik geht mit fallenden Inflationszahlen einher: Der Prognose zufolge halbiert sich die Teuerungsrate in der EU von 6,5 im laufenden auf 3,2 Prozent im kommenden Jahr. Für den Euroraum betragen die Inflationsschätzungen 5,8 Prozent für 2023 und 2,9 Prozent für 2024. Damit liegen sie allerdings noch immer deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank.