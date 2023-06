Exporte Deutsche Unternehmen liefern immer weniger nach China

Der Handel mit China sollte zum Konjunkturtreiber für die deutsche Wirtschaft werden. Bislang ist das Gegenteil der Fall. Immerhin: Es gibt leichte Anzeichen der Besserung.

Die deutschen Exporte nach China werden immer häufiger durch einheimische Produkte ersetzt. (Foto: Getty Images) Containerhafen Qingdao

Berlin, Peking Das Ende der strikten Null-Covid-Politik in China im Dezember 2022 feierte nicht nur die heimische Bevölkerung. Auch die deutschen Exportunternehmen hofften auf bessere Geschäfte. China wurde zum großen Hoffnungsträger für die wichtige deutsche Exportwirtschaft, die sich seit inzwischen drei Jahren wegen der Coronapandemie und des Ukrainekriegs in einer angespannten Lage befindet.

Doch daraus ist bislang nichts geworden. Vielmehr ist der Handel mit China in den ersten Monaten 2023 weiter eingebrochen. Zwischen Januar und April lagen die Ausfuhren aus Deutschland in die Volksrepublik laut Daten des Statistischen Bundesamts bei 32,5 Milliarden Euro – und damit zehn Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Auch im Vergleich zu den letzten vier Monaten in 2022 zeigt sich ein Rückgang von 5,4 Prozent.