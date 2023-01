 Fachkräftemangel: Zwei Millionen Stellen in Deutschland bleiben unbesetzt

Berlin Dass die Paracelsus-Klinik in Bad Ems ihren Betrieb einstellen will, hat auch mit fehlendem Personal zu tun. „Da der Standort Bad Ems seit Längerem unter einem eklatanten Fachkräftemangel leidet, waren wir immer wieder gezwungen, einzelne Leistungsbereiche einzuschränken“, begründete Geschäftsführer Tomislav Gmajnic diese Woche die geplante Schließung, die aber auch mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie zu tun hat. Ein ordnungsgemäßer Klinikbetrieb lasse sich nicht mehr gewährleisten.

Das Gesundheitswesen mit seinem eklatanten Personalmangel ist nur die Spitze des Eisbergs. Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland kann mittlerweile nicht mehr alle offenen Stellen besetzen, geht aus dem jüngsten Fachkräftereport der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) hervor. Und das trotz einer angespannten Wirtschaftslage.

„Wir gehen davon aus, dass in Deutschland rund zwei Millionen Arbeitsplätze vakant bleiben“, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DIHK, Achim Dercks, bei der Präsentation der Umfrage, an der knapp 22.000 Firmen teilgenommen haben. Das entspreche einem entgangenen Wertschöpfungspotenzial von fast 100 Milliarden Euro.

Fachkräftemangel auch in Industrie und Baugewerbe

In der Industrie und im Baugewerbe sind mit jeweils 58 Prozent noch mehr Firmen von Personalengpässen betroffen als in der Gesamtwirtschaft (53 Prozent). Größere Unternehmen leiden stärker als kleinere. In drei von vier Unternehmen mit mindestens 200 Beschäftigten bleiben Stellen unbesetzt, weil sich keine geeigneten Bewerber finden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Dabei ist aber zu bedenken, dass größere Firmen auch generell mehr neue Mitarbeiter suchen. Von den Kleinbetrieben mit weniger als 20 Beschäftigten meldet rund die Hälfte aktuell keinen Personalbedarf. In den Kleinbetrieben, die Mitarbeiter einstellen wollen, gestaltet sich die Rekrutierung aber oft besonders problematisch.

Lesen Sie mehr zum Thema Arbeits- und Fachkräftemangel

Besonders groß ist die Personalnot, wie das Beispiel der Paracelsus-Klinik zeigt, bei den Gesundheits- und Sozialdienstleistern, von denen 71 Prozent unter Engpässen leiden – vier Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Die Situation wird neben der Alterung der Gesellschaft noch dadurch verschärft, dass viele Beschäftigte während der Coronapandemie die Branche verlassen haben.

Für anstehende Zukunftsaufgaben wie die Energiewende, die Digitalisierung oder den Ausbau der Infrastruktur ist das Personal ebenso knapp wie in Branchen, die zentral für Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit sind. Von den Investitionsgüterproduzenten, den Herstellern elektrischer Ausrüstungen, den Fahrzeug- und den Maschinenbauern klagen 65 Prozent und mehr über Probleme bei der Stellenbesetzung. Auch Lkw-Fahrer seien Mangelware, was die pünktliche Belieferung des Handels mit Endprodukten und der Industrie mit Rohstoffen und Vorleistungsgütern gefährde“, sagte Dercks.

Unbesetzte Ausbildungsstellen und allgemeiner Personalmangel

Betrachtet man die gewünschten Qualifikationen, dann sind vor allem Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung knapp. Von den Unternehmen, die unter Personalengpässen leiden, meldet rund jedes zweite Probleme bei der Stellenbesetzung in diesem Bereich. Knapp vier von zehn der betroffenen Firmen scheitern bei der Besetzung ihrer Ausbildungsplätze. Stellen für Akademiker kann jedes dritte Unternehmen mit Personalengpässen nicht besetzen.

Die DIHK-Umfrage zeigt aber auch, dass aus dem Fachkräftemangel längst ein allgemeiner Arbeitskräftemangel geworden ist. 31 der Unternehmen mit Stellenbesetzungsproblemen finden selbst keine Mitarbeiter für Helfertätigkeiten, die keinen Berufsabschluss erfordern.

>> Lesen Sie hier: Einwanderungsreform: Bundesregierung hofft auf 50.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland pro Jahr

Deutschland dürfe sich trotz der vielen offenen Stellen und der stabilen Arbeitsmarktlage nicht in Sicherheit wiegen, mahnte Dercks. Denn der Fachkräftemangel koste Wertschöpfung und erhöhe beispielsweise die Herausforderungen zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte. In Kombination mit den hohen Energiepreisen und zusätzlichen Belastungen auf dem Weg hin zur Klimaneutralität könnten die Personalengpässe durchaus zu Produktionsverlagerungen ins Ausland führen.

Fachkräftemangel: Mögliches Personal im In- und Ausland

Was die Wege aus der Fachkräftemisere angeht, haben die von der DIHK befragten Unternehmen durchaus eigene Vorstellungen. Ganz weit oben steht für sie der Bürokratieabbau. Er würde dazu beitragen, dass sich das knappe Fachpersonal wieder mehr um seine eigentlichen Aufgaben kümmern kann. Eine Stärkung der beruflichen Bildung wünschen sich 46 Prozent der Unternehmen.

Gut jedes dritte Unternehmen erhofft sich Erleichterungen bei der Einstellung ausländischer Fachkräfte, so wie sie die Bundesregierung jetzt mit der Einwanderungsreform auf den Weg bringen will. Auch im Inland sehen die Unternehmen aber noch schlummerndes Fach- und Arbeitskräftepotenzial. Knapp ein Drittel wünscht sich eine stärkere Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitslosen. Auch hier soll es mit dem neuen Bürgergeld schrittweise Verbesserungen geben.

Jeweils 22 Prozent der Unternehmen sehen einen Ausbau der Kinderbetreuung, der digitalen Infrastruktur oder der Möglichkeiten zum flexiblen Renteneintritt als möglichen Ausweg aus der Personalnot. Nicht zuletzt muss eine Region aber auch Lebensqualität bieten, wenn Fachkräfte sich dort ansiedeln sollen. Wie oft aber auf dem Land der Bus fährt oder ob es noch eine Einkaufsmöglichkeit im Ort gibt – das haben die Firmen nicht selbst in der Hand.

Mehr: In diesen Regionen Deutschlands sind IT-Spezialisten besonders gefragt