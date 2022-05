Gas „Krise, wie sie Deutschland nicht erlebt hat“: Bis zu halber Billion Euro Schaden bei Energie-Embargo

Eine neue Untersuchung zu den Folgen eines Gaslieferstopps kommt zu drastischen Ergebnissen. Die gesamte Wirtschaft droht in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Die Branche wäre hart von einem Gasembargo betroffen – und würde laut einer Studie enorme Folgeschäden in der gesamten Wirtschaft hervorrufen. (Foto: dpa) Stahlproduktion

Berlin Ein abrupter Lieferstopp von russischer Energie könnte die deutsche Wirtschaft in eine historische Krise treiben. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der Ökonom Tom Krebs von der Universität Mannheim in einer am Montag veröffentlichten Studie. Ein Gasembargo würde die deutsche Wirtschaftsleistung demnach innerhalb des ersten Jahres um bis zu zwölf Prozent einbrechen lassen – ein Schaden von fast einer halben Billion Euro.

Es sei zwar möglich, dass ein Gasembargo lediglich zu einem Wirtschaftseinbruch wie in der Coronapandemie 2020 und in der Finanzkrise 2009 führe. Es „könnte jedoch auch zu einer Wirtschaftskrise führen, wie sie (West-)Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt hat“, warnt Krebs.

Die sozialen Folgen seien in jedem Fall gravierender als 2020 und 2009, denn die Wirtschaft stehe nach zwei Pandemiejahren durch globale Lieferkettenprobleme sowie den Kampf gegen den Klimawandel ohnehin unter Stress.