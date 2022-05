Geldentwertung Sechs Gründe für die hohe Inflation – und was dagegen hilft

Die Verbraucherpreise steigen so stark wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Die Gründe sind vielfältig: zu viel Geld, Corona, Krieg und mehr. Die Notenbanken stehen vor Herausforderungen.

Energie und Lebensmittel treiben die Inflation. (Foto: dpa) Preise an einer Leipziger Tankstelle

Berlin Jeder bemerkt es im eigenen Portemonnaie: Nach Jahren eher schwacher Inflation ziehen die Preise in Deutschland seit Januar 2021 kräftig an. Im April 2022 betrug die Inflationsrate gemessen am europäisch harmonisierten Index 7,8 Prozent, nach der abweichenden deutschen Definition 7,4 Prozent.

Die Erzeugerpreise, also die Abgabepreise der Hersteller auf allen Produktionsstufen, stiegen sogar um 33,5 Prozent. Das ist der höchste Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949.

Wenn das Statistische Bundesamt am heutigen Montag (14 Uhr) die erste Schätzung für die Mai-Inflation veröffentlicht, rechnen Experten mit einem weiteren, leichten Anstieg.

Die Ursachen der hohen Inflation

1. Zu viel Geld

Nach der Finanzkrise von 2008/09, die in den Folgejahren in eine Staatsschuldenkrise im Euro-Raum mündete, weitete die Europäische Zentralbank (EZB) den Geldumlauf drastisch aus. Die US-Notenbank Fed und andere Notenbanken verfolgten eine ähnliche Strategie.

