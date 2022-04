Global Risk Chinas Corona-Politik wird womöglich das größte Risiko für die Weltwirtschaft

Die Regierung stellt ganze Viertel unter Quarantäne – auch in Wirtschaftszentren wie Schanghai. Das beschädigt das Wachstum, Experten befürchten: nicht nur in China.

Peking Chinas unbeirrtes Festhalten an seiner strikten Null-Covid-Strategie gefährdet zunehmend das globale Wachstum. Das Risiko sei „vielleicht noch größer als der Krieg in der Ukraine“, warnt Alicia Garcia Herrero, Chefökonomin für Asien-Pazifik bei der französischen Investmentbank Natixis. Die chinesische Strategie bedeutet, dass selbst bei einzelnen Infektionen oft ganze Wohnblocks oder Stadtviertel abgeriegelt werden.

Lu Ting, China-Chefvolkswirt der japanischen Bank Nomura, befürchtet, dass die globalen Märkte die Auswirkungen der Lockdowns in China „nach wie vor unterschätzen“ – wohl weil sie sich derzeit auf den Ukrainekrieg und die Zinserhöhungen der US-Notenbank konzentrierten.

Doch nach und nach werden die Auswirkungen sichtbar: Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am Dienstag die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft senken, auch aufgrund der häufigen und weitreichenden Lockdowns in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Das kündigte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa an.

