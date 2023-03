Globales Wirtschaftswachstum Die Weltbank warnt vor „verlorenem Jahrzehnt“

Pandemie, Ukrainekrieg – und jetzt eine Bankenkrise? Laut der Weltbank wird sich das weltweite Wachstum auf lange Zeit abschwächen.

Wie lässt sich Chinas Beitrag zum globalen Wachstums auffangen? (Foto: dpa) Hafen im ostchinesischen Nanjing

Washington Die Weltbank gibt einen pessimistischen Ausblick auf die globale Wirtschaft. Fast alle Trends, die Fortschritt und Wohlstand vorantreiben, verlieren an Kraft, heißt es in einem neuen Report. „Der Weltwirtschaft steht ein verlorenes Jahrzehnt bevor“, sagte am Montag Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank. Das durchschnittliche globale Wachstum könnte bis 2030 um etwa ein Drittel schrumpfen, verglichen mit den Jahren 2000 bis 2010.

Die Weltbank geht von einer gedrosselten Wachstumsrate von 2,2 Prozent pro Jahr bis Ende des laufenden Jahrzehnts aus. Entwicklungsländer, die in den frühen 2000er-Jahren noch sechs Prozent Wachstum verzeichneten, müssten in den kommenden Jahren mit Steigerungsraten um die vier Prozent rechnen.

Dafür verantwortlich seien die Folgen der Coronapandemie, die Lieferkettenprobleme und die Energiekrise im Zuge des Ukrainekriegs, aber auch die jüngsten Instabilitäten im Bankensystem. Im Fall einer Finanzkrise oder Rezession dürfte sich das Wachstum „viel stärker abschwächen“, warnte die Washingtoner Institution, die auf Entwicklungshilfe spezialisiert ist.