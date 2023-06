Habeck-Ministerium Deutsche Wirtschaft steht vor keiner Trendwende

Aktuelle Konjunkturindikatoren deuten vorerst auf keine Erholung in Deutschland hin. Im Jahresverlauf könne man jedoch mit einer konjunkturellen Belebung rechnen.

Das Bruttoinlandsprodukt könnte laut Wirtschaftsminister Robert Habeck im nächsten Jahr etwas stärker zulegen als bisher gedacht. (Foto: dpa) Minister Robert Habeck

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium sieht die in einer Rezession steckende deutsche Wirtschaft noch nicht vor einer Trendwende. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Frühsommer weiterhin in schwierigem Fahrwasser“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht. Aktuelle Konjunkturindikatoren deuteten derzeit nicht auf eine spürbare Belebung im laufenden zweiten Quartal hin. So hätten die Industrieaufträge im April nach dem Einbruch im März erneut nachgegeben.

Auch Stimmungsindikatoren deuteten auf eine weniger positive Lageeinschätzung und Perspektive in der Wirtschaft hin. „Die erwartete konjunkturelle Erholung in Deutschland scheint sich damit weiter zu verzögern“, schreibt das Ministerium. „Dennoch ist vor dem Hintergrund der rückläufigen Preise auf den globalen Energiemärkten, einer weiter nachlassenden Inflationsdynamik, höheren Lohnabschlüssen und einer erwarteten weltwirtschaftlichen Belebung von einer moderaten konjunkturellen Erholung der deutschen Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf auszugehen.“

Europas größte Volkswirtschaft ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft, weil Verbraucher angesichts von Kaufkraftverlusten infolge der hohen Inflation weniger konsumierten. Ökonomen sprechen deshalb von einer „technischen Rezession“. „Eine 'ökonomische' Rezession im Sinne eines länger anhaltenden, tiefen Einbruchs der Wirtschaftsleistung bei unterausgelasteten Kapazitäten, sinkenden Investitionen, einem Rückgang der Beschäftigung und steigender Arbeitslosigkeit ist allerdings derzeit nicht zu erkennen“, betonte das Ministerium. So habe zuletzt die Beschäftigung weiter zugenommen, während die Kapazitätsauslastung in der Industrie über ihrem langjährigen Mittelwert liege. Ökonomen schließen inzwischen nicht mehr aus, dass die deutsche Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpfen wird. Das Bruttoinlandsprodukt könnte laut Wirtschaftsminister Robert Habeck dafür im nächsten Jahr etwas stärker zulegen als bisher gedacht. Dann sei ein Wachstum von 1,6 oder vielleicht auch 1,9 Prozent möglich, sagte der Grünen-Politiker diese Woche. Mehr: Deutsche Wirtschaft wächst erst 2024 wieder – Inflation bremst Investitionen und Konsum