HDE-Konsumbarometer Inflation und höhere Zinsen drücken Stimmung: Konsumenten halten ihr Geld zusammen

Geschäft in der Hamburger Innenstadt

Die Kaufkraft der Menschen in Deutschland ist deutlich gesunken.

Düsseldorf Es sind keine einfachen Zeiten für die Konsumenten. Die Preise für viele Alltagsprodukte steigen ungebremst, die Rücklagen gehen zurück, und kaum ein Tag vergeht ohne Warnung vor hohen Nebenkostennachzahlungen und weiteren Sprüngen bei den Energiepreisen. Gleichzeitig sinkt die Hoffnung, die Gewerkschaften könnten üppige Gehaltserhöhungen durchsetzen und so zumindest einen Teil der Kaufkraftverluste ausgleichen.

„Wir werden ärmer werden“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) – und bei solch deutlichen Worten verwundert es nicht, dass die Stimmung der Deutschen auf einen Tiefpunkt rutscht. Anstatt des erhofften höheren Konsums nach Ende der meisten Coronamaßnahmen halten die Verbraucher ihr Geld zusammen – so gut es eben geht.

Und so notiert das HDE-Konsumbarometer für Juli mit 89,50 Zählern nochmals leicht tiefer als im Vormonat und rutscht damit auf eine Allzeittief. Das Barometer wird monatlich vom Handelsblatt Research Institute für den Handelsverband HDE berechnet.

Das Konsumbarometer basiert auf einer repräsentativen Befragung von rund 1000 Verbrauchern. In den Index fließen die einzelnen Fragen entsprechend ihrer Relevanz ein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Besonders trist sind die Konjunkturerwartungen der Verbraucher, die nun ähnlich schlecht wie nach dem Coronaausbruch im Jahr 2020 sind. Damals brach die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um zehn Prozent ein. Hingegen gehen Volkswirte heute mehrheitlich davon aus, dass die Wirtschaft im gerade zu Ende gegangenen Quartal immerhin noch leicht gewachsen ist.

Die tatsächliche wirtschaftliche Lage ist also deutlich besser als vor zwei Jahren. Gleichwohl sorgen sich die Verbraucher vor anziehenden Zinsen und vor allem vor steigenden Preisen, was auf die Konsumstimmung drückt.

Die immer deutlicher werdenden Kaufkraftverluste versuchen die Verbraucher offenbar dadurch zu kompensieren, dass sie weniger Ersparnisse bilden oder sogar Ersparnisse auflösen. Die Bereitschaft der Menschen, Geld zurückzulegen, sank in der Juli-Befragung auf ein Allzeittief.

Dem Einzelhandel hilft es aktuell, dass viele Menschen während der Corona-Lockdowns ihre Rücklage aufgestockt haben, da viele Konsummöglichkeiten stark eingeschränkt waren. Für die Branche verläuft das Jahr 2022 bislang nicht schlecht. In den ersten fünf Monaten setzten die Händler nach Angaben des Statistischen Bundesamtes real drei Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum.

Besonders kräftig waren die Zuwächse im Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren. Hier verdoppelte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Waren- und Kaufhäuser verbuchten ein reales Plus von gut 40 Prozent. Deutlich rückläufig waren hingegen die Umsätze im lange Zeit wachsenden Internet- und Versandhandel. Die Onlinehändler mussten in den ersten fünf Monaten des Jahres gut zehn Prozent reales Umsatzminus hinnehmen.

Besucherzahlen in den Innenstädten steigen

Womöglich wird sich dieser für den Onlinehandel negative Trend über den Sommer noch verstärken. Das seit Juni geltende „Neun-Euro-Ticket“ scheint die Innenstädte wieder attraktiver zu machen. Dort stiegen die Besucherzahlen im Juni vielerorts kräftig.

>> Lesen Sie hier: Ukrainekrieg sorgt für erhebliche Probleme im Einkauf

Besonders starke Anstiege wurden in Hamburg, Leipzig und Köln registriert, wo teilweise bis zu 50 Prozent mehr Passanten gemessen wurden. Dies zeigen Daten des Laser-Scanner-Betreibers „Hystreet“, die die Besucherzahlen an bestimmten Orten in Innenstädten zeigen. Von den höheren Besucherzahlen könnten neben den Einzelhändlern womöglich auch die Innenstadtgastronomen profitieren.

Dennoch bleib unklar, ob auch mehr gekauft wird. Das HDE-Barometer sagt jedenfalls keinen steigenden Konsum voraus.

Spätestens nach dem Sommer dürften viele Verbraucher ihre Ausgaben zurückfahren müssen. Eine Umfrage des Ifo-Instituts am vergangenen Freitag zeigt, dass sich die Deutschen in den kommenden Monaten auf weiter steigende Lebensmittelpreise einstellen müssen. Nahezu alle Einzelhändler für Nahrungs- und Genussmittel planten in den kommenden Monaten Preiserhöhungen.

Mehr: „Atempause“ dank des Neun-Euro-Tickets – Inflation in Deutschland sinkt überraschend