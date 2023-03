HDE-Konsumbarometer Verbraucherstimmung steigt erneut – aber die Sorge vor der Inflation wächst wieder

Die Verbraucher blicken vorsichtig in die Zukunft. Optimistischer sind da die deutschen Unternehmen, die mit einer deutlich besseren wirtschaftlichen Entwicklung rechnen.

Die Verbraucher schauen weiterhin optimistisch in die Zukunft, werden aber wieder vorsichtiger. (Foto: dpa) Passanten mit Einkaufstüten in Hamburg

Berlin Die Konsumenten in Deutschland blicken etwas zuversichtlicher in die Zukunft als noch vor einem Monat. Das deutet das neue HDE-Konsumbarometer für den April an, dessen Wert auf 93,3 Punkte gestiegen ist. Damit wächst der Optimismus den sechsten Monat in Folge.

Allerdings fiel der jüngste Anstieg denkbar klein aus – und betrug nur noch einen Zehntelpunkt. Und so ist es trotz aller Zuwächse noch ein weiter Weg bis zur Marke von 100 Punkten, um die herum der Frühindikator vor der Coronapandemie und vor dem russischen Überfall auf die Ukraine in der Regel schwankte.

Das Konsumbarometer berechnet das Handelsblatt Research Institute einmal monatlich im Auftrag des Handelsverbands HDE. Dafür werden jeweils rund 1600 Haushalte befragt.