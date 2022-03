Henrik Müller im Interview Ökonom: „Schock durch die Ukraine-Krise ist größer als bei der Stagflation in den 1970ern“

Berlin Die Ukrainekrise belastet die Konjunktur, gleichzeitig sorgt sie für erheblich steigende Energiepreise. Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund, hält gar eine Entwicklung wie bei der großen Stagflation der 1970er-Jahre für denkbar.

Grund dafür sei vor allem die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Europäischen Zentralbank (EZB), die aufgrund der konjunkturellen Belastung nicht richtig auf die steigende Inflation reagieren könne: „Wir können uns jetzt nicht auch noch eine Schuldenkrise leisten.“

Problem sei auch, dass sich die EZB schon vor dem Krieg „viel zu lange entspannt zurückgelehnt“ habe. Am Donnerstag hatte die Notenbank ein schnelleres Zurückfahren ihres Anleihekaufprogramms verkündet.

Laut Müller spricht einiges dafür, dass sich die hohe Inflation verfestigt. Das zeige das von ihm und weiteren Dortmunder Wissenschaftlern zusammen mit dem Handelsblatt entwickelte Inflations-Frühwarnsystem I-Index. Dieser zeige, dass es zu deutlich höheren Lohnforderungen als Ausgleich für die Inflation kommen dürfte. Eine Lohn-Preis-Spirale, „wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben“, sei möglich.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Lesen Sie hier das vollständige Interview:

Herr Müller, die EZB hat ihre Geldpolitik leicht gestrafft, lässt sich aber alle Optionen offen. Der richtige Schritt?

Ja, angesichts der dramatischen Lage ist ein vorsichtiges Vortasten sicher die richtige Taktik. Allerdings hat sich die EZB selbst in eine schwierige Position gebracht. Seit dem Herbst hat sie den steigenden Inflationsraten viel zu lange zugesehen, ohne gegenzusteuern. Sie hat sich darauf verlassen, dass sie es mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun hat. Jetzt löst die Russland-Ukraine-Krise den mutmaßlich größten Unsicherheitsschock seit Generationen aus, der die Konjunktur belastet, während gleichzeitig die Preisdynamik in der Breite Fahrt aufnimmt. Der Job der EZB ist extrem anspruchsvoll geworden.

Mehr zum neuen Konjunkturindikator I-Index:

Die EZB hat weiter ein klares Mandat: für stabile Preise zu sorgen.

Ja – aber sie muss auch die Finanzstabilität gewährleisten. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Die EZB ist jetzt faktisch Teil der Abschreckungsstrategie, mit der der Westen versucht, die russische Aggression einzudämmen. Sollten einzelne Euro-Staaten Finanzierungsprobleme bekommen, wird die EZB nicht tatenlos zusehen können. Wir können uns jetzt nicht auch noch eine Schuldenkrise leisten. Der Krieg und die Gefahr einer weiteren geostrategischen Eskalation verändern die Rolle der Notenbank. Das haben wir in der Geschichte häufig gesehen. Die Inflationsbekämpfung wird wieder absolute Priorität bekommen, wenn die militärische Lage sich entspannt – also hoffentlich bald.

Schon die Inflation in den vergangenen Monaten war durch Angebotsschocks bestimmt, insbesondere wegen steigender Energiepreise. Die kann die EZB doch gar nicht beeinflussen?

Richtig. Aber nicht nur Energie und Rohstoffe sind teurer geworden. Wir sehen seit dem Herbst, dass sich die Preisdynamik ausbreitet, vor allem bedingt durch Lieferengpässe. Da wäre es an der Zeit gewesen, das Wertpapierkaufprogramm, das die EZB im Zuge der Coronakrise aufgelegt hat, zurückzufahren und auch kommunikativ eine Straffung der Geldpolitik vorzubereiten. Das ist zu spät geschehen.

Viele Ökonomen halten eine wachsende Geldmenge aber gar nicht für inflationstreibend.

Das muss sie auch nicht unbedingt sein. Aber wenn die massive Liquiditätsausweitung, die es im Zuge der Corona-Krisenprogramme gegeben hat, auch noch auf Angebotsschocks trifft, wäre es überraschend, wenn das nicht inflationstreibend wirken würde. Ähnliches haben wir bei der Stagflation in den 1970er-Jahren gesehen. Auch damals haben diverse Notenbanken das abgeschwächte Wachstum des Produktionspotenzials zunächst nicht erkannt. Es sieht so aus, als wiederhole sich dieser Fehler nun. Die EZB, aber auch die US-Notenbank Fed haben sich viel zu lange entspannt zurückgelehnt und sich darauf verlassen, dass die Inflationsraten ohne ihr Zutun wieder zurückgehen.

Müssen wir uns auf ein Szenario wie in den 1970er-Jahren?

Ich halte das für realistisch. Der Schock, den wir jetzt durch die Ukrainekrise erleben, ist größer als in den 1970ern. Wir befinden uns in einer Situation extremer Unsicherheit. Der Begriff „Zeitenwende“, den Kanzler Olaf Scholz nach der russischen Invasion verwendet hat, dürfte sich in sehr umfassender Weise als zutreffend erweisen.

Zu einer Stagflation wie in den 1970er-Jahren kommt es aber nur, wenn sich die Inflation verfestigt.

Entscheidend dafür sind die sogenannten Zweitrundeneffekte, wenn also höhere Preise zu steigenden Inflationserwartungen führen, die weitere Preissteigerungen nach sich ziehen. Vom entscheidenden Zweitrundeneffekt – steigende Löhne als Ausgleich für die höheren Preise, wodurch die Inflation wieder angetrieben wird – sehen wir bislang aber nichts. Noch nicht. Aber unser neuer Inflationsindikator, der I-Index, signalisiert, dass das Thema zumindest in der Diskussion ist.

Sie haben gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern der Technischen Universität Dortmund jenen I-Index entwickelt, der nun regelmäßig im Handelsblatt erscheint.

Es handelt sich dabei um einen Indikator, der die Berichterstattung über Inflation analysiert – und damit so etwas wie das Inflationsnarrativ der Gesellschaft abbilden soll. Welche Inflationsursachen, welche Folgen spielen in der Debatte eine Rolle? Wem wird die Schuld an steigenden Preisen gegeben? Der I-Index basiert auf einer algorithmusgestützten Analyse von drei Millionen Zeitungsartikeln über mehr als zwei Jahrzehnte. Ob sich steigende Inflationsraten verfestigen, wird erheblich durch die Erwartungen der Verbraucher und Unternehmen bestimmt. Die Medien spielen bei der Erwartungsbildung eine nicht unerhebliche Rolle. Gerade für die Lohnforderungen kann das entscheidend sein.

Was zeigt der I-Index dahingehend jetzt?

Im Februar tauchte das Thema Löhne im I-Index dreimal häufiger auf als noch vor einem halben Jahr. Der Wert ist jetzt höher als jemals zuvor in den vergangenen 20 Jahren. Es wäre tatsächlich überraschend, wenn die Gewerkschaften angesichts steigender Verbraucherpreise nicht versuchen würden, die Kaufkraft der Beschäftigten zu sichern. Das spricht für deutlich höhere Lohnforderungen. Möglich, dass wir in eine Lohn-Preis-Spirale geraten, wie wir es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben.

Was bedeutet das für die Geldpolitik der EZB?

Kommunikation ist inzwischen Teil des Instrumentenkastens der Notenbanken. Sie versuchen dadurch, die Erwartungen zu beeinflussen. Das heißt auch: Sie sollten ein möglichst objektives Bild davon haben, auf welches kommunikative Umfeld sie treffen. Indikatoren wie der I-Index können dabei helfen. Bislang berechnen wir den Index nur für Deutschland. Wir planen aber, den I-Index weiterzuentwickeln und auf andere Euro-Länder auszuweiten. Das könnte gerade für die EZB interessant sein, die ja als supranationale Notenbank mit einer Vielzahl von öffentlichen Debatten konfrontiert ist und auf diese einwirken will.

Warum sollte man für diese Analyse ausgerechnet Medienberichte nutzen? Soziale Medien bestimmen den Diskurs doch mindestens genauso so sehr.

Wir suchen nach den richtigen Messpunkten, an denen sich die Anatomie des öffentlichen Diskurses nachzeichnen lässt. Klassische Medien, zumal Zeitungen, sind dafür nach wie vor geeignet. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die Debatten in den sozialen Medien sich auch in den klassischen Medien widerspiegeln – und umgekehrt. Gleichzeitig können wir auf Basis etablierter Medienmarken Zeitreihen erstellen, wodurch wir langjährige Entwicklungen sichtbar machen können. Mit sozialen Medien ist das noch nicht möglich. Aber die Medienlandschaften verändern sich dynamisch. Wir werden immer wieder überprüfen müssen, ob diese Grundannahmen noch zutreffen, und entsprechend unser Instrumentarium anpassen.

Mehr: Der I-Index – Die neue Vermessung der Inflation