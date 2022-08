Hohe Inflation „Kredit-Ferien“: Hausbesitzer in Polen dürfen Zahlungsraten aussetzen

Der Kurs der polnischen Notenbank bringt zunehmend Schuldner in Schwierigkeiten. Die Regierung versucht diese zu entlasten – doch die Maßnahmen kommen nicht bei allen gut an.

Wohneigentum ist in Polen also um einiges teurer geworden. (Foto: dpa) Warschau

Wien Die polnische Regierung reagiert auf die hohen Inflationsraten mit neuen Maßnahmen – die aber nicht überall gut ankommen. Ab Anfang August gelten die sogenannten „Kredit-Ferien“, bei denen Besitzer von kreditfinanzierten Häusern und Wohnungen in Polen die monatliche Ratenzahlung bis Ende 2023 achtmal – viermal in diesem Jahr und viermal im kommenden – aussetzen dürfen.

Der Ökonom Piotr Kuczynski von der Warschauer Anlagefirma Xelion sagt, dass es lächerlich sei, was die Regierung veranstalte. Weil die Zinszahlungen bloß aufgeschoben seien, sollten die Banken zwar mittelfristig kein Geld verlieren. Es entgehe ihnen aber eine große Summe an Liquidität, bemängelt der Ökonom. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki schätzt den Betrag auf 20 Milliarden Zloty, was etwa 4,19 Milliarden Euro entspricht.