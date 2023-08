HRI-Konjunkturausblick Die Konjunkturschwäche wird Deutschland länger begleiten

Kaum hat sich die deutsche Volkswirtschaft aus der Rezession gekämpft, droht der nächste Rückschlag. Die strukturelle Schwächephase ist noch lange nicht überwunden.

Im Juni sank die Produktion im produzierenden Gewerbe im Vergleich zum Vormonat um kräftige 1,5 Prozent. (Foto: imago images/simme) Arbeiter am Hochofen des Stahlwerk Thyssen Krupp in Duisburg

Düsseldorf Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal stagniert – jedenfalls nach bisherigem Stand. Denn die Schnellschätzungen des Statistischen Bundesamtes vier Wochen nach Quartalsende sind angesichts der sehr dünnen Datenlage mit hoher Unsicherheit behaftet.

So hatte das Amt in seinen ersten Meldungen für das vierte Quartal 2022 und das Auftaktquartal 2023 ebenfalls eine Stagnation gemeldet – heute wissen wir, dass die Wirtschaftsleistung in beiden Quartalen geschrumpft ist, Deutschland sich also in einer technischen Rezession befand.

Droht also Ende dieses Monats eine abermalige Revision der Daten?

Schaut man auf die inzwischen veröffentlichten Daten, so ist diese Sorge nicht von der Hand zu weisen. Im Juni sank die Produktion im produzierenden Gewerbe im Vergleich zum Vormonat um kräftige 1,5 Prozent, der reale Einzelhandelsumsatz schrumpfte um 0,8 Prozent – beide Größen gelten als Schwergewichte der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.