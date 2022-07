I-Index „Galoppierende Inflation“: Frühwarnsystem rechnet mit deutlicher Preissteigerung

Der Index basiert auf einem Modell, das Kommunikationswissenschaften und Ökonomik mithilfe von IT-gestützten Verfahren zusammenbringt. Die methodische Grundlage liefern sogenannte „Topic-Modelle“, die helfen, inhaltliche Muster in großen Mengen von Texten sichtbar zu machen. Die Dortmunder Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das sie in die Lage versetzt, mithilfe eines dynamischen Topic-Modells Zeitreihen zu berechnen.

Anhand der Ergebnisse ist es zudem möglich, kausale Zusammenhänge in der Berichterstattung zu erkennen. Aus diesen können Erzählungen, also „Narrative“, abgeleitet werden, die Erwartungen der Verbraucher und Unternehmen bei der Inflation bestimmen.

Das Konzept des Narrativs kann neuartige Erkenntnisse über die aktuelle Inflationsdynamik zutage fördern, da es verfügbare Zahlen über die Preiserwartungen in einen inhaltlichen Kontext stellt. Welche Inflationsursachen thematisiert werden und wem die Schuld an steigenden Preisen zugewiesen wird, all das spielt bei der Bildung von Inflationserwartungen eine Rolle, ist aber bislang ein in der Forschung unterbelichteter Aspekt.