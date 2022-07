Ifo-Umfrage „Die Inflation ist weltweit gekommen, um zu bleiben“: Volkswirte erwarten hohe Preissteigerung für Jahre

Berlin Die weltweite Inflation wird einer Ifo-Umfrage zufolge in den nächsten Jahren zwar etwas abnehmen, aber im langfristigen Vergleich hoch bleiben. Für 2022 erwarten Ökonomen aus über 100 Staaten einen Wert von durchschnittlich 7,7 Prozent. Für 2023 werden dann 6,2 Prozent und 2026 noch 4,5 Prozent vorausgesagt. Zum Vergleich: Die Weltbank hat für den Zeitraum 2010 bis 2019 einen Durchschnittswert von 2,7 Prozent ausgewiesen.

Das Münchner Ifo-Institut hat zusammen mit dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik Volkswirte zu ihren Inflationserwartungen befragt. Die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse basieren dabei auf 663 Antworten. „Die Inflation ist weltweit gekommen, um zu bleiben“, sagte Ifo-Forscher Niklas Potrafke.

Die Inflation in Europa ist dabei im internationalen Vergleich eher maßvoll. Eine besonders starke Teuerung von mehr als 20 Prozent erwarten die befragten Volkswirte in Südamerika, Nord- und Ostafrika sowie West- und Zentralasien. Im weltweiten Vergleich seien die Inflationserwartungen in Nord- und Mittelamerika sowie weiten Teilen Europas mit unter 10 Prozent niedrig. Die zwei Institute befragen für ihren vierteljährlichen „Economic Experts Survey“ Volkswirte in weit mehr als 100 Ländern.

