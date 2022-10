Ifo-Umfrage Energiepreise: Ein Viertel aller Unternehmen plant Jobabbau – 17 Prozent wollen Geschäfte aufgeben

Gasförderung in Niedersachsen

Berlin Arbeitsplätze werden gestrichen, ganze Branchen orientieren sich um: Immer mehr Unternehmen streichen wegen der gestiegenen Energiepreise ihre Investitionen oder ganze Geschäftsfelder zusammen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Münchener Ifo-Instituts unter 1060 Unternehmen, die dem Handelsblatt vorliegt. 25 Prozent der Firmen geben an, auf die Belastung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen zu reagieren. Vor einem halben Jahr waren es noch 14 Prozent.

Vermehrt gehen Unternehmen sogar dazu über, ihre Produktion in Deutschland zu verringern: In der Umfrage erklärten 17 Prozent aller Firmen, energieintensive Geschäftsfelder komplett aufgeben zu wollen. Vor einem halben Jahr waren es noch elf Prozent.

Die Energiepreise, insbesondere Gas, haben sich zuletzt zwar wieder etwas normalisiert und sind von ihrem Höchststand im August 2022, als der Großhandelspreis für eine Megawattstunde an der niederländischen TTF-Börse 346 Euro betrug, auf zuletzt noch etwas über 100 Euro gefallen. In den Jahren zuvor kostete eine Megawattstunde allerdings lediglich zwischen zehn und 20 Euro und damit fünf- bis zehnmal weniger als aktuell.

Die Verbraucher merken den Preisrückgang bisher allerdings noch nicht, im Gegenteil. Die Preisspitzen aus dem Sommer werden zum Teil erst in den nächsten Monaten bei den Endkunden ankommen. Viele müssten daher noch mit drei- bis viermal höheren Gaspreisen als aktuell rechnen, erklärt Energieökonom Lion Hirth von der Hertie School of Governance in Berlin.

Auch mittelfristig werden die Verbraucher mit höheren Preisen leben müssen. Denn auch wenn der Gaspreis in den vergangenen zwei Wochen merklich gesunken ist, bleiben die Energiepreise auf einem historisch hohen Niveau.

„Fatale Entwicklung am Standort Deutschland“

Auch beim Strompreis sind in den nächsten Monaten noch weitere Preissprünge zu erwarten. Die Unternehmen stellen sich bereits darauf ein. 57 Prozent der vom Ifo befragten Firmen wollen geplante Investitionen verschieben. „Diese fatale Entwicklung am Standort Deutschland beschleunigt sich“, warnt Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, die das Ifo-Institut mit der Umfrage beauftragt hat.

Ein signifikanter Teil der Preissteigerungen seit Kriegsbeginn hat sich schon bei den Unternehmen durchgeschlagen. 2022 sind laut Ifo-Institut durchschnittlich 8,2 Prozent des Gesamtumsatzes auf Energiekosten entfallen. Im Jahr 2021 waren es nur 5,1 Prozent. Um die Belastungen zumindest teilweise aufzufangen, gaben 90 Prozent der befragten Unternehmen an, Preise zu erhöhen.

Ifo-Forscher Timo Wollmershäuser macht klar, dass trotz der geplanten Entlastungen die Politik die Wirtschaft nicht von allen Problemen befreien könne: „Wir müssen damit rechnen, dass das ein oder andere Unternehmen diese Krise nicht überleben wird.“

