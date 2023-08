Die Baukonjunktur rutscht immer tiefer in die Krise. Bauministerin Geywitz will mit geringeren Steuern reagieren, die Grünen mit neuen Milliardenhilfen. Ökonomen haben ganz andere Ideen.

Dem Bausektor machen die gestiegenen Zinsen und die noch immer hohen Preise für Baustoffe zu schaffen. (Foto: dpa) Baustelle in Stuttgart

Berlin Der Bausektor in Deutschland stürzt immer weiter ab. So sind die Aufträge im Wohnungsbau weiter eingebrochen, wie das Münchener Ifo-Institut am Montag mitteilte. Im Juli klagten demnach 40,3 Prozent der Unternehmen über einen Auftragsmangel. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 10,8 Prozent.

Dabei entwickelt sich schon das laufende Geschäft immer schlechter. Im ersten Halbjahr sind die Baugenehmigungen deutlich zurückgegangen und lagen 27 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt zuletzt mitgeteilt hatte. „Es braut sich ein Sturm zusammen“, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen.

Die Bundesregierung will auf den Absturz der Baubranche reagieren. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) kündigte am Montag an, die Verschärfung der Energiestandards für Neubauten verschieben zu wollen. Zuvor hatte sie bereits Steuererleichterungen für den Immobiliensektor versprochen. Bis Ende September will sie ein Hilfspaket vorstellen.

