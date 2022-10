Inflation IWF mahnt zur Disziplin

Washington, Berlin Das gemeinsame Handeln von Finanzministern und Notenbankpräsidenten im Kampf gegen Inflation und Wirtschaftsschwäche war das zentrale Thema bei der IWF-Tagung in Washington. Um die galoppierende Inflation zu dämpfen, müssen Regierungen die Staatsausgaben in Grenzen halten und Zentralbanken die Zinsen erhöhen – das belastet allerdings die ohnehin schon schwächelnde Konjunktur zusätzlich.

Beim Treffen der globalen Finanzelite waren sich aber viele einig, dass ein Wirtschaftsabschwung notfalls in Kauf genommen werden müsse, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Nicht nur IWF-Vizechefin Gopinath forderte ein entschiedenes Vorgehen. „Die Inflationsbekämpfung hat für uns höchste Priorität“, sagte auch Finanzminister Lindner in Washington.

„Wir müssen sicherstellen, dass die hohe Inflation endet“, sagte Bundesbank-Präsident Nagel. Weitere Zinserhöhungen seien notwendig, um die Teuerungsrate im Euro-Raum mittelfristig wieder auf zwei Prozent zu drücken – das ist das Inflationsziel der EZB. Ende Oktober steht die nächste Entscheidung an. Nagel: „Der Umfang der Zinsschritte und wie hoch wir die Zinsen anheben, wird jeweils von den aktuellen Daten und deren Bedeutung für den Inflationsausblick abhängen.“

Bei der US-Notenbank Fed dürften die Zinserhöhungen ebenfalls weitergehen. Der Anstieg der Preise sei hartnäckiger und schwerer zu bekämpfen als zunächst angenommen, sagte Fed-Gouverneurin Lisa Cook. Daher müssten die Notenbanker die Zinsen weiter anheben und dann auf höherem Niveau belassen, „bis wir sicher sind, dass sich die Inflation zurück in Richtung Zweiprozentziel bewegt“.

Auch der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, hält den Kampf gegen die steigenden Preise, in den USA als auch in Europa, für zentral. „Inflation ist eines der Kernthemen, die sofort angegangen werden müssen“, sagte er in seiner Funktion als Präsident des Bankenverbands.

Regierungen und Notenbanken nicht gegeneinander agieren

Auf absehbare Zeit zurück zu einer Inflationsrate von zwei Prozent zu kommen hält er indes für unrealistisch. „Wir gehen davon aus, dass wir 2023 trotz der Hilfsprogramme bei sieben bis acht Prozent verharren werden.“ 2024 sei dann eine Inflationsrate von fünf Prozent denkbar.

Entscheidend ist aus Sicht von Ökonomen, dass Regierungen und Notenbanken nicht gegeneinander agieren. Wenn die Notenbanken die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu dämpfen, sollten die Finanzminister dies nicht konterkarieren, indem sie staatliche Ausgabenprogramme forcieren.

Auch EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte beim IWF-Treffen in Washington, dass staatliche Unterstützung für Haushalte und Unternehmen zwar notwendig sei, aber zeitlich begrenzt und zielgerichtet sein müsse, um die von den Zentralbanken bekämpfte Inflation nicht anzuheizen. Finanzielle Stützungsaktionen wie bei der Coronapandemie seien nicht mehr möglich.

IWF-Vizechefin Gopinath ist mit ihrer Forderung nach Ausgabendisziplin also nicht allein. In Deutschland bekommt sie Unterstützung von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten. In ihrer jüngst veröffentlichten gemeinsamen Konjunkturprognose erläuterten sie, dass es sich derzeit nicht um eine kurzfristige Konjunkturschwäche handle, die sich mit expansiver Finanzpolitik stabilisieren ließe. „Ein Versuch, […] den Kaufkraftverlust mit kreditfinanzierten finanzpolitischen Maßnahmen zu kompensieren, würde die ohnehin auf Rekordhöhe befindliche Inflation weiter anheizen.“ Die Inflation sei auch deshalb so hoch, weil die Geld- und Finanzpolitik über Jahre hinweg angebotsseitigen Problemen mit Maßnahmen begegnet sei, die die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stimulierten.

Die Bundesregierung ist noch etwas pessimistischer als der IWF

In kaum einem Land entwickeln sich Bruttoinlandsprodukt und Inflation so weit auseinander wie in Deutschland. Die Bundesregierung ist noch etwas pessimistischer als der IWF und erwartet für 2023 eine Rezession mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Die Inflationsrate soll mit sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgehen. Das liegt aber vor allem an den staatlichen Eingriffen in Form von Strom- und Gaspreisbremse.

Die Kombination aus hoher Inflation und geringem Wachstum macht Deutschland besonders zu schaffen, belastet aber auch viele andere Länder. Der IWF erwartet im laufenden Jahr ein globales Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent und eine Inflation von 8,8 Prozent. Im kommenden Jahr soll das Wachstum dann auf 2,7 Prozent zurückgehen. Für globale Maßstäbe ist die Zahl vergleichsweise niedrig, so war die Wirtschaft im vergangenen Jahr weltweit noch um sechs Prozent gewachsen.

Beunruhigender als das geringe Wirtschaftswachstum ist aber die Zunahme von Risiken. Selten haben sich die IWF-Experten mit einer Prognose so schwergetan. Sie halten es durchaus für möglich, dass das Wachstum auf unter zwei Prozent sinkt. Selbst weniger als ein Prozent halten sie nicht für ausgeschlossen – eine globale Rezession. Derzeit kämpfen alle größeren Wirtschaftsregionen mit Problemen.

In den USA kühlen die drastischen Zinsschritte der Fed die Konjunktur ab, in Europa leiden die Unternehmen unter den stark gestiegenen Energiepreisen, und in China drohen immer neue Corona-Lockdowns. Das Fazit von IWF-Chefin Kristalina Georgieva fiel zum Abschluss der Tagung entsprechend nüchtern aus: „Wir müssen uns anschnallen und weitermachen.“

